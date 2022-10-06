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ВСУ освободили Грековку в Луганской области - Гайдай

Алена МазуренкоЧетверг, 6 октября 2022, 17:47
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Председатель Луганской ОГА Сергей Гайдай сообщил, что украинские защитники освободили село Грековка в Луганской области.

Источник: Гайдай в Facebook

Прямая речь: "Грековка освобождена. Продолжаются тяжелые бои за другие населенные пункты Луганщины.

Россияне готовятся к длительной обороне (окопаются, минируют территории, стягивают резервы), вот только в ВСУ планы совсем другие)".

Детали: По словам Гайдая, оккупанты бежали из-под Харькова и Лимана на территорию Луганщины, поэтому выбить их оттуда будет труднее. Также оккупантов больше не удивишь неожиданным наступлением на этом направлении.

Что предшествовало:

ВИДЕО ДНЯ
  • Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай накануне сообщал об освобождении на Луганщине 6 населенных пунктов.
  • По данным Генштаба ВСУ, приспешники россиян сбегают по мере освобождения временно оккупированных территорий, в частности, из Сватово в Новопсков на Луганщине поехали три автобуса со сторонниками оккупантов.

Темы: Луганская областьдеоккупацияВооруженные силывойна
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