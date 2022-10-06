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ВСУ с 1 октября освободили на Херсонщине более 500 квадратных километров – Зеленский

Катерина ТищенкоЧетверг, 6 октября 2022, 22:57
ВСУ с 1 октября освободили на Херсонщине более 500 квадратных километров – Зеленский
Владимир Зеленский, фото ОП

С 1 октября только в Херсонской области ВСУ освободили более 500 квадратных километров территории и десятки населенных пунктов.

Источник: президент Владимир Зеленский в вечернем обращении

Прямая речь: "Только за время с 1 октября и только на Херсонщине от российского псевдореферендума было освобождено и стабилизировано более полутысячи квадратных километров территории и десятки населенных пунктов.

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Есть успехи и на восточном направлении. Обязательно наступит день, когда мы отчитаемся об успехах и в Запорожской области – в тех районах, которые пока контролируют оккупанты. Наступит день, когда мы скажем и об освобождении Крыма".

Детали: Зеленский также вспомнил об иранских беспилотниках, которые наносят удары по Украине.

"Иран почему-то утверждает, что их (беспилотников - ред.) у нас нет. Люди их видят в небе. Мы их сбиваем. А нам говорят, что их якобы нет. Что ж, найдем способы, чтобы их действительно не было", - сказал президент.

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Что предшествовало: Ранее начальница объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк сообщала о более чем 400 освобожденных с 1 октября квадратных километрах территории Херсонской области. 

В Генштабе ВСУ сообщили, что ВСУ с 1 октября освободили 29 населенных пунктов в Херсонской области.

Темы: ЗеленскийХерсонская областьдеоккупацияконтрнаступление
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