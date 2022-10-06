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Удары по Запорожью: количество жертв возросло до 7, еще 5 пропали без вести

Катерина ТищенкоЧетверг, 6 октября 2022, 23:29
ФОТО ГСЧС В ЗАПОРОЖСКОЙ ОБЛАСТИ

Количество жертв ракетных ударов россиян по жилых домах в Запорожье возросло до 7, еще 5 человек считаются пропавшими без вести.

Источник: председатель Запорожской ОГА Александр Старух в Telegram

Дословно: "К большому сожалению, должен сообщить, что количество жертв террористического обстрела центра города увеличилось. Подтверждена гибель 7 жителей областного центра, еще минимум 5 человек считаются пропавшими без вести.

Сейчас продолжается разбор завалов, после чего возможно будет установить точное количество погибших и пострадавших".

Детали: Старух добавил, что благодаря оперативной работе специальных служб, спасателей и врачей удалось спасти 21 человека, которым уже оказали необходимую помощь.

Пострадавших в результате обстрелов городские власти устраивают в центры временного размещения.

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Темы: Запорожьевойна
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