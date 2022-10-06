Удары по Запорожью: количество жертв возросло до 7, еще 5 пропали без вести
Количество жертв ракетных ударов россиян по жилых домах в Запорожье возросло до 7, еще 5 человек считаются пропавшими без вести.
Источник: председатель Запорожской ОГА Александр Старух в Telegram
Дословно: "К большому сожалению, должен сообщить, что количество жертв террористического обстрела центра города увеличилось. Подтверждена гибель 7 жителей областного центра, еще минимум 5 человек считаются пропавшими без вести.
Сейчас продолжается разбор завалов, после чего возможно будет установить точное количество погибших и пострадавших".
Детали: Старух добавил, что благодаря оперативной работе специальных служб, спасателей и врачей удалось спасти 21 человека, которым уже оказали необходимую помощь.
Пострадавших в результате обстрелов городские власти устраивают в центры временного размещения.
Предыстория:
- В ночь на 6 октября российские войска нанесли 7 ракетных ударов по Запорожью: целились в инфраструктурные объекты, попали в многоэтажки. Многих людей спасли из-под завалов.
- Позже россияне нанесли новый ракетный удар по Запорожью.