Удары по Запорожью: количество жертв возросло до 7, еще 5 пропали без вести

Количество жертв ракетных ударов россиян по жилых домах в Запорожье возросло до 7, еще 5 человек считаются пропавшими без вести.

Источник: председатель Запорожской ОГА Александр Старух в Telegram

Дословно: "К большому сожалению, должен сообщить, что количество жертв террористического обстрела центра города увеличилось. Подтверждена гибель 7 жителей областного центра, еще минимум 5 человек считаются пропавшими без вести.

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Сейчас продолжается разбор завалов, после чего возможно будет установить точное количество погибших и пострадавших".

Детали: Старух добавил, что благодаря оперативной работе специальных служб, спасателей и врачей удалось спасти 21 человека, которым уже оказали необходимую помощь.

Пострадавших в результате обстрелов городские власти устраивают в центры временного размещения.

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