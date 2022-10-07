Рада приняла закон о добровольном воинском учете для женщин

Верховная Рада приняла в целом закон № 6482 о добровольном воинском учете для женщин, за это решение проголосовало 287 народных депутатов.

Источник: член фракции "Голос" Ярослав Железняк в Telegram

Детали: В соответствии с положениями закона "женщины, которые имеют специальность и/или профессию, родственную с соответствующей военно-учетной специальностью, определенной в перечне, утвержденном Министерством обороны Украины, и пригодны к прохождению военной службы по состоянию здоровья и возрасту, кроме указанных в абзаце первом настоящей части, берутся на воинский учет военнообязанных по их желанию".

В то же время в законе осталась норма о воинском учете для медицинских работников.

В частности, "женщины, которые пригодны к прохождению военной службы по состоянию здоровья и возрасту и закончили учреждения профессионального (профессионально-технического), профессионального предвысшего или высшего образования и получили медицинскую или фармацевтическую специальность, подлежат постановке на воинский учет военнообязанных".

Что предшествовало:

5 сентября заместитель министра обороны Анна Маляр заявила, что оборонное ведомство не намерено ставить всех женщин на военный учет, ВСУ нуждаются лишь в некоторых специальностях.

7 сентября Министр обороны Алексей Резников подписал приказ об отсрочке на год, до 1 октября 2023 года, взятии женщин на военный учет.