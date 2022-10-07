Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Рада приняла закон о добровольном воинском учете для женщин

Станислав ПогориловПятница, 7 октября 2022, 13:05
Рада приняла закон о добровольном воинском учете для женщин
Фото: Getty Images

Верховная Рада приняла в целом закон № 6482 о добровольном воинском учете для женщин, за это решение проголосовало 287 народных депутатов.

Источник: член фракции "Голос" Ярослав Железняк в Telegram

Детали: В соответствии с положениями закона "женщины, которые имеют специальность и/или профессию, родственную с соответствующей военно-учетной специальностью, определенной в перечне, утвержденном Министерством обороны Украины, и пригодны к прохождению военной службы по состоянию здоровья и возрасту, кроме указанных в абзаце первом настоящей части, берутся на воинский учет военнообязанных по их желанию".

Реклама:

В то же время в законе осталась норма о воинском учете для медицинских работников.

В частности, "женщины, которые пригодны к прохождению военной службы по состоянию здоровья и возрасту и закончили учреждения профессионального (профессионально-технического), профессионального предвысшего или высшего образования и получили медицинскую или фармацевтическую специальность, подлежат постановке на воинский учет военнообязанных".

Что предшествовало:

ВИДЕО ДНЯ
  • 5 сентября заместитель министра обороны Анна Маляр  заявила, что оборонное ведомство не намерено ставить всех женщин на военный учет, ВСУ нуждаются лишь в некоторых специальностях.
  • 7 сентября Министр обороны Алексей Резников подписал приказ об отсрочке на год, до 1 октября 2023 года, взятии женщин на военный учет.

Темы: воинский учетМиноборонывойнаВерховная Рада
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ

обновлено, фотоВ Одессе военнослужащий взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить

Экс-разведчику Червинскому объявили новое подозрение – источник

Туск собирается с визитом в Киев

Зеленский назначил новых глав Ровенской и Донецкой облгосадминистраций

Среди пострадавших в крупном ДТП в Турции есть две украинки

Все новости...
воинский учет
В Виннице схватили с поличным врача, который продал более 200 справок уклонистам
Задержали чиновницу военкомата: обещала за $1 тысячу отмазать от повестки
Уклонение от мобилизации: сотрудница военкомата попалась на взятке
Последние новости
19:20
Ермак обсудил с венгерским министром организацию встречи Зеленского и Орбана
19:20
Россияне сосредоточили атаки на Купянском и Авдеевском направлениях: за сутки – 42 боестолкновения
19:07
В Никополе из-за вражеских атак погиб мужчина, еще одна женщина ранена
18:43
Онлайн-кинотеатр Takflix назвал самые популярные украинские фильмы в 2023 году
18:41
Разгон Майдана: суд закрыл дело двух экс-беркутовцев из-за истечения сроков давности
18:38
Последствия вражеского удара на Купянщине: ранены три женщины
18:12
Зеленский подписал закон о криминализации контрабанды
17:58
Главнокомандующий армии Нидерландов призвал страну готовиться к войне с Россией
17:24
Маск по итогам года остался самым богатым человеком в мире
17:19
Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ
Все новости...
Реклама: