В Киеве начали отопительный сезон для больниц, школ и садиков

В столице начался отопительный сезон для больниц, школ, детсадов и других учреждений социальной сферы, руководители которых подали заявки, отопление домов начнется позже.

Источник: городской глава Киева Виталий Кличко

Прямая речь Кличко: "Сегодня Киев начинает отопительный сезон для учреждений социальной сферы – столичных больниц, школ, детсадов и других учреждений сферы. Такое решение сегодня принял Совет обороны города.

Будут подключать объекты к теплу индивидуально – по заявкам их руководителей. Руководители этих заведений будут самостоятельно определять целесообразность или пока нецелесообразность включения тепла. Чтобы, с одной стороны, обеспечить комфорт пребывания в помещениях, а с другой – не тратить зря тепло".

Детали: Кличко добавил, что большинство учреждений социальной инфраструктуры оснащены индивидуальными тепловыми пунктами, которые позволяют регулировать подачу тепла и максимально эффективно использовать энергоносители.

Прямая речь: "Что касается жилых домов, то городские власти будут ориентироваться на погодные условия, чтобы решение о начале подключения тепла было взвешенным и рациональным".

Этому предшествовало: 6 октября Виталий Кличко сообщил, что в Киеве уже провели основные работы по запуску централизованного отопления, столица получила новые трубы благодаря USAID, закупила резервное топливо, источники резервного питания и передвижные мобильные котельные.

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7 октября Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского сообщила, что с 6 октября в столице Украины установился антициклонический характер погоды, свидетельствующий о начале "бабьего лета".