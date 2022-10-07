Оккупанты ударили ракетами по Запорожью и области, 3 из них уничтожила ПВО – ОВА

Россияне нанесли ракетный удар по Запорожью и области, работает ПВО, сообщил глава Запорожской областной военной администрации Александр Старух.

Источник: Старух в Telegram

Прямая речь Старуха: "Враг нанес очередной ракетный удар по областному центру и ближайшим окрестностям".

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Детали: Он сообщил, что есть риск повторных обстрелов.

Позже Старух сообщил, что противовоздушная оборона уничтожила 3 российские ракеты.

Прямая речь Старуха: "Громкие звуки взрывов в областном центре – результат работы сил противовоздушной обороны. Над одной из общин Запорожского района ПВО обезвредила три ракеты врага".

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Детали: Глава ОВА добавил, что пострадавших, по предварительной информации, нет.

Что предшествовало: Россияне в ночь на 6 октября нанесли 7 ракетных ударов по многоэтажкам в центре Запорожья, целились в объекты инфраструктуры. В последний раз сообщалось о 12 погибших.