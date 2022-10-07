В Запорожье обнаружили уже 12 погибших от ракетных ударов – полиция

В Запорожье обнаружили уже 12 погибших после ракетных ударов, нанесенных по городу 6 октября, а в результате ночной атаки беспилотниками разрушены два объекта гражданской инфраструктуры.

Источник: отдел коммуникации полиции Запорожской области

Детали: За прошедшие сутки полицейские зафиксировали 9 вражеских ударов по территории города. А этой ночью оккупанты нанесли еще два удара дронами-камикадзе. Огневой атаке подверглись жилая, гражданская и критическая инфраструктура центра города.

За прошедшие сутки полицейские зарегистрировали около 30 сообщений о разрушениях в областном и районных центрах запорожского края. Под огнем оккупантов оказались частные и многоквартирные дома, автомобили, магазины, медицинские и образовательные учреждения, остановка общественного транспорта и другие инфраструктурные объекты.

В настоящее время установлена информация о 12 погибших.

Еще 12 граждан госпитализированы в медицинские учреждения города, среди них – два ребенка. На местах попаданий продолжают работать полицейские, спасатели и специалисты профильных служб.

Кроме областного центра, под огневой атакой российских войск находились также населенные пункты Пологовского района. Зафиксированы обстрелы из РСЗО и артиллерии в Орехове, Гуляйполе и близлежащих селах.

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Этой ночью российские захватчики впервые применили против мирного населения Запорожья беспилотные летательные аппараты – разрушены два объекта гражданской инфраструктуры. По предварительной информации, это были БПЛА "Shahed-136".

Запорожская полиция призывает граждан: "Если вы услышали в небе грохот, похожий на звук мотора мопеда или бензопилы, немедленно направляйтесь в укрытия и соблюдайте меры личной безопасности".

По всем фактам вооруженных преступлений страны-агрессора работники полиции и УСБУ в Запорожской области открыли уголовные производства по ч. 2 ст. 438 УК Украины "Нарушение законов и обычаев войны".

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