В Запорожье обнаружили уже 12 погибших от ракетных ударов – полиция
В Запорожье обнаружили уже 12 погибших после ракетных ударов, нанесенных по городу 6 октября, а в результате ночной атаки беспилотниками разрушены два объекта гражданской инфраструктуры.
Источник: отдел коммуникации полиции Запорожской области
Детали: За прошедшие сутки полицейские зафиксировали 9 вражеских ударов по территории города. А этой ночью оккупанты нанесли еще два удара дронами-камикадзе. Огневой атаке подверглись жилая, гражданская и критическая инфраструктура центра города.
За прошедшие сутки полицейские зарегистрировали около 30 сообщений о разрушениях в областном и районных центрах запорожского края. Под огнем оккупантов оказались частные и многоквартирные дома, автомобили, магазины, медицинские и образовательные учреждения, остановка общественного транспорта и другие инфраструктурные объекты.
В настоящее время установлена информация о 12 погибших.
Еще 12 граждан госпитализированы в медицинские учреждения города, среди них – два ребенка. На местах попаданий продолжают работать полицейские, спасатели и специалисты профильных служб.
Кроме областного центра, под огневой атакой российских войск находились также населенные пункты Пологовского района. Зафиксированы обстрелы из РСЗО и артиллерии в Орехове, Гуляйполе и близлежащих селах.
Этой ночью российские захватчики впервые применили против мирного населения Запорожья беспилотные летательные аппараты – разрушены два объекта гражданской инфраструктуры. По предварительной информации, это были БПЛА "Shahed-136".
Запорожская полиция призывает граждан: "Если вы услышали в небе грохот, похожий на звук мотора мопеда или бензопилы, немедленно направляйтесь в укрытия и соблюдайте меры личной безопасности".
По всем фактам вооруженных преступлений страны-агрессора работники полиции и УСБУ в Запорожской области открыли уголовные производства по ч. 2 ст. 438 УК Украины "Нарушение законов и обычаев войны".
Предыстория:
- Россияне в ночь на 6 октября нанесли 7 ракетных ударов по многоэтажкам в центре Запорожья, целились в объекты инфраструктуры. В последний раз сообщалось об 11 погибших и 15 пропавших без вести.
- 6 октября утром была повторная ракетная атака по городу Запорожье, а под утро 7 октября – атака дронами-камикадзе "Shahed-136".
- Утром 7 октября по Запорожью был в очередной раз нанесен ракетный удар. Жилой дом подвергся разрушениям, один человек был ранен.