Все разделы
Укр Рус Eng Поддержать УП, Donate
Укр Рус Eng
up shop

ВСУ уже освободили более 2,4 тысячи кв км на Херсонщине – ОП

Ирина БалачукПятница, 7 октября 2022, 17:40
Кирилл Тимошенко. Фото из Telegram

В Херсонской области с начала войны ВСУ уже освободили более 2 400 квадратных километров территории, деоккупированы 6 населенных пунктов в Херсонском районе и еще 61 – в Бериславском районе.

Источник: заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко на брифинге 7 октября

Прямая речь Тимошенко: "Херсонская область: с начала войны Вооруженные Силы Украины деоккупировали более 2 400 квадратных километров украинской земли на юге Украины.

В Херсонском районе деоккупировано 6 населенных пунктов, в Бериславском – 61. В этом же районе уже проведены стабилизационные мероприятия в 19 населенных пунктах, также проводится эвакуация населения".

Детали: По словам Тимошенко, в селах Воронцовка и Высокополье восстанавливают работу трансформаторов, в селах Золотая Балка и Гавриловка Бериславского района проведены работы по восстановлению мобильного покрытия. В частности, один мобильный оператор уже начал работу, восстановление работы других ожидают в ближайшее время.

Также, по словам представителя ОП, в планах на ближайшее время – восстановление покрытия в населенных пунктах Новоалександровка и Давыдов Брод.

Тимошенко отметил, что во многих районах часть критической инфраструктуры, пострадавшей от обстрелов, восстановлению не подлежит. В частности, такая ситуация в поселках Архангельское и Высокополье и в селе Осокоровка. Сейчас туда передают гуманитарную помощь и подвозят питьевую воду. 

ВИДЕО ДНЯ

По словам Тимошенко, на освобожденных территориях работает полиция – с начала деоккупации на Херсонщине уже задокументировали 107 военных преступлений. Также продолжается разминирование территории и стабилизационные мероприятия.

Предыстория: 

Темы: Херсонская областьдеоккупациявойна
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой.
Главное сегодня

ФОТО, видеоГорит Крымский мост

Зеленский поражен трусостью россиян: Хотят быть шашлыками – пусть приходят

Зеленский: Курильские острова – это Япония

дополненоStarlink перестает работать на передовой, что усложняет деоккупацию – FT

Повторное наступление на Киев возможно, но для него россиянам нужно 2-3 месяца – Наев

дополнено от 17:25Оккупанты ударили ракетами по Запорожью и области, 3 из них уничтожила ПВО – ОВА

Все новости...
Херсонская область
ВСУ продвигаются на Херсонщине, оккупанты ночью обстреляли Николаевщину и Запорожье – ОВА
ВСУ с 1 октября освободили на Херсонщине более 500 квадратных километров – Зеленский
За 5 дней на Херсонщине освободили 29 населенных пунктов – Генштаб
Последние новости
09:20
За сутки оккупанты убили 6 мирных жителей Донетчины - ОВА
09:14
видеоОккупанты уже придумали причину пожара на Крымском мосту
08:57
В Британии считают, что война в Украине может завершиться до конца года - The Times
08:40
фотоВзрыв на АЗС в Ирландии: по меньшей мере трое погибших
08:32
ISW: Кадыров и Пригожин попытаются спасти свою репутацию прогрессом на Донетчине
08:28
Движение по Крымскому мосту остановлено: оккупанты запускают паромную переправу
07:47
фотоРФ накрыла из "Градов" три громады Днепропетровщины — ОВА
07:21
Сводка Генштаба: В больницу на Луганщине привезли 300 раненых заключенных, которых РФ отправила воевать
06:57
ФОТО, видеоГорит Крымский мост
06:51
Энергоатом: Россияне полностью обесточили ЗАЭС
Все новости...