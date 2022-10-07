ВСУ уже освободили более 2,4 тысячи кв км на Херсонщине – ОП

В Херсонской области с начала войны ВСУ уже освободили более 2 400 квадратных километров территории, деоккупированы 6 населенных пунктов в Херсонском районе и еще 61 – в Бериславском районе.

Источник: заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко на брифинге 7 октября

Прямая речь Тимошенко: "Херсонская область: с начала войны Вооруженные Силы Украины деоккупировали более 2 400 квадратных километров украинской земли на юге Украины.

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В Херсонском районе деоккупировано 6 населенных пунктов, в Бериславском – 61. В этом же районе уже проведены стабилизационные мероприятия в 19 населенных пунктах, также проводится эвакуация населения".

Детали: По словам Тимошенко, в селах Воронцовка и Высокополье восстанавливают работу трансформаторов, в селах Золотая Балка и Гавриловка Бериславского района проведены работы по восстановлению мобильного покрытия. В частности, один мобильный оператор уже начал работу, восстановление работы других ожидают в ближайшее время.

Также, по словам представителя ОП, в планах на ближайшее время – восстановление покрытия в населенных пунктах Новоалександровка и Давыдов Брод.

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Тимошенко отметил, что во многих районах часть критической инфраструктуры, пострадавшей от обстрелов, восстановлению не подлежит. В частности, такая ситуация в поселках Архангельское и Высокополье и в селе Осокоровка. Сейчас туда передают гуманитарную помощь и подвозят питьевую воду.

По словам Тимошенко, на освобожденных территориях работает полиция – с начала деоккупации на Херсонщине уже задокументировали 107 военных преступлений. Также продолжается разминирование территории и стабилизационные мероприятия.

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