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Энергоатом: Россияне полностью обесточили ЗАЭС

Анастасия КалатурСуббота, 8 октября 2022, 06:51
Энергоатом: Россияне полностью обесточили ЗАЭС
ФОТО: GETTY

Россияне своими обстрелами повредили последнюю линию связи ЗАЭС, в результате чего станция полностью обесточена.

Источник: Энергоатом

Дословно: "Сегодня ночью в 00:59 из-за очередного обстрела российскими войсками была повреждена и отключилась последняя линия связи с энергосистемой 750кВ ЗАЭС - Днепровская. В результате произошло полное обесточивание Запорожской АЭС. В автоматическом режиме включились дизель-генераторы.

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Имеющихся запасов дизельного топлива для их работы в таком режиме хватит на 10 суток".

Детали: Как отмечает Энергоатом, нужен ремонт и восстановление работы линий связи ЗАЭС с энергосистемой. Уточняется, что "планы по включению энергоблоков в условиях обстрелов и повреждения всех линий являются нереальными".

Напомним:

ВИДЕО ДНЯ
  • Россияне оккупировали ЗАЭС 4 марта.
  • Ситуация на ЗАЭС оказалась в центре внимания с начала августа, когда российские военные начали обстрел станции. Россия отвергла призывы о демилитаризации атомной станции под предлогом, что должна "защищать ее" от провокаций, и обвиняет в обстрелах Украину.
  • 25 августа впервые в истории произошло полное отключение ЗАЭСот энергосети. Мэр Энергодара Дмитрий Орлов сообщил, что это произошло после обстрелов, а "Энергоатом" – причина в пожарах.
  • 5 октября президент страны-агрессора Владимир Путин подписал указ, согласно которому захваченная оккупантами Запорожская АЭС будет отдана России.

Темы: ЗАЭСвойнаРосcия
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