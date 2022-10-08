Энергоатом: Россияне полностью обесточили ЗАЭС

Россияне своими обстрелами повредили последнюю линию связи ЗАЭС, в результате чего станция полностью обесточена.

Источник: Энергоатом

Дословно: "Сегодня ночью в 00:59 из-за очередного обстрела российскими войсками была повреждена и отключилась последняя линия связи с энергосистемой 750кВ ЗАЭС - Днепровская. В результате произошло полное обесточивание Запорожской АЭС. В автоматическом режиме включились дизель-генераторы.

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Имеющихся запасов дизельного топлива для их работы в таком режиме хватит на 10 суток".

Детали: Как отмечает Энергоатом, нужен ремонт и восстановление работы линий связи ЗАЭС с энергосистемой. Уточняется, что "планы по включению энергоблоков в условиях обстрелов и повреждения всех линий являются нереальными".

Напомним:

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