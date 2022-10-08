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Путин уже в курсе пожара на Крымском мосту: поручил создать комиссию

Станислав ПогориловСуббота, 8 октября 2022, 09:41
ВЛАДИМИР ПУТИН, ФОТО AFP VIA GETTY IMAGES

Президенту страны-агрессора Владимиру Путину уже сообщили о пожаре на Крымском мосту, он поручил создать правительственную комиссию, сказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Источник: российское пропагандистское информагентство "РИА "Новости"

Дословно: "Президент поручил премьер-министру сформировать правительственную комиссию для выяснения причин происшествия и скорейшей ликвидации последствий. В ее состав войдут также главы Краснодарского края и Крыма, представители Росгвардии, ФСБ, МВД".

Что предшествовало:

  • Утром 8 октября стало известно, что на железнодорожной ветке крымского моста мощный пожар.
  • Оккупационные власти Крыма заявили, что на Крымском мосту якобы взорвался грузовой автомобиль.

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Темы: Крымоккупациявойна
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