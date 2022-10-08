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Данилов и Федоров шутливо отреагировали на горящий Крымский мост

Роман ПетренкоСуббота, 8 октября 2022, 09:47
Данилов и Федоров шутливо отреагировали на горящий Крымский мост
фото со страницы федорова

Секретарь СНБО Алексей Данилов обнародовал видео с горящим Крымским мостом и песней "С днем рождения, мистер президент", а вице-премьер и глава Минцифры Михаил Федоров обнародовал остроумную картинку с HIMARS.

Источник: Данилов в Facebook, Федоров в Telegram

Детали: Секретарь СНБО обнародовал вместе с видео горящего моста другое - видео с песней Мэрилин Монро "Happy Birthday, Mr President".

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Прямая речь Данилова: "Доброе утро, Украина!".

Больше деталей: Федоров обнародовал шуточное ajnj, где на фоне горящего моста плывет HIMARS на надувном бассейне.

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Темы: ДаниловСНБОКрымПутин
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