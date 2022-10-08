Данилов и Федоров шутливо отреагировали на горящий Крымский мост
Суббота, 8 октября 2022, 09:47
Секретарь СНБО Алексей Данилов обнародовал видео с горящим Крымским мостом и песней "С днем рождения, мистер президент", а вице-премьер и глава Минцифры Михаил Федоров обнародовал остроумную картинку с HIMARS.
Источник: Данилов в Facebook, Федоров в Telegram
Детали: Секретарь СНБО обнародовал вместе с видео горящего моста другое - видео с песней Мэрилин Монро "Happy Birthday, Mr President".
Прямая речь Данилова: "Доброе утро, Украина!".
Больше деталей: Федоров обнародовал шуточное ajnj, где на фоне горящего моста плывет HIMARS на надувном бассейне.
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