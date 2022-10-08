Удар по Запорожью: количество погибших возросло до 17 человек

Количество жертв удара оккупантов по жилым домам в Запорожье 6 октября возросло до 17 человек.

Источник: пресс-служба ГСЧС

Детали: Сообщается, что по одному адресу из-под завалов пятиэтажного жилого дома изъято 13 погибших, из них 1 ребенок. Также спасены 6 человек, из которых 4 госпитализированы.

По второму адресу из-под завалов четырехэтажного жилого дома было изъято 4 погибших человека, спасены 15 человек, из которых 8 госпитализированы.



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