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Удар по Запорожью: количество погибших возросло до 17 человек

Станислав ПогориловСуббота, 8 октября 2022, 11:07
Фото: пресс-служба ГСЧС

Количество жертв удара оккупантов по жилым домам в Запорожье 6 октября возросло до 17 человек.

Источник: пресс-служба ГСЧС

Детали: Сообщается, что по одному адресу из-под завалов пятиэтажного жилого дома изъято 13 погибших, из них 1 ребенок. Также спасены 6 человек, из которых 4 госпитализированы.

По второму адресу из-под завалов четырехэтажного жилого дома было изъято 4 погибших человека, спасены 15 человек, из которых 8 госпитализированы.

Что предшествовало:

  • Россияне в ночь на 6 октября нанесли 7 ракетных ударов по многоэтажкам в центре Запорожья, целились в объекты инфраструктуры. Последний раз сообщалось о 14 погибших.
  • 7 октября россияне снова нанесли ракетный удар по Запорожью и области, глава Запорожской областной военной администрации Александр Старух сообщил, что ПВО сбила 3 ракеты.

Темы: Запорожьевойнажертвы
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