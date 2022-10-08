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В России решили создать свое "предприятие" на захваченной ЗАЭС

Катерина ТищенкоСуббота, 8 октября 2022, 18:59
В России решили создать свое предприятие на захваченной ЗАЭС
Российские оккупанты на ЗАЭС, фото AFP via Getty Images

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о создании федерального государственного унитарного предприятия "Запорожская АЭС" на захваченной россиянами украинской ЗАЭС.

Источник: распоряжение от 7 октября, опубликованное на официальном интернет-портале правовой информации РФ 8 октября

Дословно: "Во исполнении указа президента Российской Федерации от 5 октября 2022 года... Создать федеральное государственное унитарное предприятие "Запорожская атомная электростанция" (город Москва), основанное на праве хозяйственного ведения".

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Детали: Росимуществу поручено утвердить устав предприятия, назначить генерального директора и обеспечить формирование уставного фонда в размере 500 тысяч рублей.

Предыстория:

  • 5 октября президент страны-агрессора Владимир Путин подписал указ, в соответствии с которым захваченная оккупантами Запорожская АЭС будет отдана России.
  • НАЭК "Энергоатом" назвал этот указ ничтожным.
  • Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси считает, что Запорожская атомная электростанция является украинской, несмотря на заявления РФ о переходе объекта под ее контроль.
  • Российская государственная корпорация "Росатом" создала акционерное общество "Эксплуатационная организация Запорожской АЭС" с регистрацией в Москве, направленное на управление оккупированной ЗАЭС.
  • Оккупанты 6 октября похитили печать Запорожской АЭС, удостоверяющую право подписи документов. Президент "Энергоатома", и.о. гендиректора ЗАЭС Петр Котин издал приказ о введении в действие новой печати и признании недействительной украденной печати предыдущего образца.

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Темы: ЗАЭСРосcияоккупация
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