Оккупанты с самолета обстреляли автоколонну с гражданскими на Херсонщине, убили 5 человек
Стало известно, что 7 октября около 8 утра российские военные с самолета обстреляли колонну гражданских авто в Херсонской области.
Источник: омбудсмен Дмитрий Лубинец, пресс-офицер полиции Херсонской области Андрей Кованый в комментарии "Суспильному"
Прямая речь Лубинца: "Стало известно, что 7 октября около 8 утра российские военные с самолета обстреляли автоколонну из мирных граждан на Херсонщине.
Люди стояли в очереди на понтонную переправу на левый берег реки Днепр возле Дарьевского моста".
Прямая речь Кованого: "По словам очевидцев, люди услышали звук самолета в воздухе и увидели, как он при развороте, сделал выпуск снарядов.
В результате обстрела произошло прямое попадание неустановленного снаряда, вероятно, ракеты, в микроавтобус, где погибли по меньшей мере пять человек и пятеро получили ранения".
Детали: Информация о количестве погибших и раненых до сих пор устанавливается.
Что предшествовало:
- В пятницу около 7:30 оккупанты нанесли ракетный удар по Запорожью.
- Была обстреляна гражданская гуманитарная автоколонна с мирными жителями на выезде из города в районе авторынка.