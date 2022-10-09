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Оккупанты с самолета обстреляли автоколонну с гражданскими на Херсонщине, убили 5 человек

Роман ПетренкоВоскресенье, 9 октября 2022, 12:13
Оккупанты с самолета обстреляли автоколонну с гражданскими на Херсонщине, убили 5 человек
фото иллюстративное с обстрела харьковщины 25 сентября, сбу

Стало известно, что 7 октября около 8 утра российские военные с самолета обстреляли колонну гражданских авто в Херсонской области.

Источник: омбудсмен Дмитрий Лубинец, пресс-офицер полиции Херсонской области Андрей Кованый в комментарии "Суспильному"

Прямая речь Лубинца: "Стало известно, что 7 октября около 8 утра российские военные с самолета обстреляли автоколонну из мирных граждан на Херсонщине.

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Люди стояли в очереди на понтонную переправу на левый берег реки Днепр возле Дарьевского моста".

Прямая речь Кованого: "По словам очевидцев, люди услышали звук самолета в воздухе и увидели, как он при развороте, сделал выпуск снарядов.

В результате обстрела произошло прямое попадание неустановленного снаряда, вероятно, ракеты, в микроавтобус, где погибли по меньшей мере пять человек и пятеро получили ранения".

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Детали: Информация о количестве погибших и раненых до сих пор устанавливается.

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Темы: Херсонская областьоккупацияобстрелвойна
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