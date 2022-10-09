16 ракет с оккупированных территорий: Воздушные силы рассказали об обстреле Запорожья
Воскресенье, 9 октября 2022, 13:23
По данным Воздушных сил ВСУ российские оккупанты 9 октября ударили 16 ракетами по Запорожью, в результате чего погибли по меньшей мере 12 человек.
Источник: Воздушные силы
Детали: Защитники отмечают, что удар по Запорожью оккупанты нанесли с временно оккупированных территорий - из районов Мелитополя и Бердянска.
Выпущено четыре крылатые ракеты Х-22 (с Ту-22М3) и две управляемые авиационные ракеты Х-59 (с Су-35).
Кроме того, враг нанес ракетный удар зенитными ракетами из ЗРК С-300.
Было выпущено около 16 ракет по гражданской инфраструктуре города и жилым кварталам.
Предыстория:
ВИДЕО ДНЯ
- В ночь на 9 октября Россия совершила атаку по Запорожью, выпустив десяток ракет.
- Запорожский горсовет сообщал о 17 погибших.
- Президент Владимир Зеленский уверен, что россиян, виновных в теракте в Запорожье 9 октября, в результате которого погибли 12 человек, ждет наказание.