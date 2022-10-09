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Стало известно, какие 7 населенных пунктов ВСУ освободили на Луганщине

Катерина ТищенкоВоскресенье, 9 октября 2022, 16:04
Стало известно, какие 7 населенных пунктов ВСУ освободили на Луганщине
скриншот deepstatemap

Председатель Луганской ОГА Сергей Гайдай назвал 7 населенных пунктов, недавно освобожденных ВСУ в области.

Источник: Гайдай в Telegram

Дословно: "Сейчас все семь населенных пунктов полностью контролируются Украиной. Это:

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  • село Новолюбовка Краснореченской поселковой громады Сватовского района;
  • село Невское Краснореченской поселковой громады Сватовского района;
  • село Грековка Краснореченской поселковой громады Сватовского района;
  • село Новоегоровка Коломыйчиской сельской громады Сватовского района;
  • село Надия Коломыйчиской сельской громады Сватовского района;
  • село Андреевка Коломыйчиской сельской громады Сватовского района;
  • село Стельмаховка Коломыйчиской сельской громады Сватовского района".

Детали: Гайдай сообщил, что первой Вооруженные Силы Украины освободили Грековку.

"Несмотря на резонанс в Интернет сообществе, мы не сразу сообщили об изгнании оккупантов из этого населенного пункта. В то время там еще продолжались стабилизационные мероприятия. Как и в других селах, в которые вошли наши военные", - пояснил глава ОВА.

Что предшествовало: 7 октября президент Владимир Зеленский сообщал, что на этой неделе ВСУ освободили на востоке Украины 776 квадратных километров территории и 29 населенных пунктов, в том числе шесть на Луганщине.

ВИДЕО ДНЯ

6 октября глава Луганской ОГА Сергей Гайдай сообщил, что украинские защитники освободили село Грековка в Луганской области.

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Темы: Луганская областьдеоккупация
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