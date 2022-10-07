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На этой неделе ВСУ освободили 29 населенных пунктов на востоке – Зеленский

Катерина ТищенкоПятница, 7 октября 2022, 21:34
Владимир Зеленский, фото из Facebook

На этой неделе ВСУ освободили на востоке Украины 776 квадратных километров территории и 29 населенных пунктов, в том числе шесть на Луганщине.

Источник: президент Владимир Зеленский в вечернем обращении

Прямая речь: "Только в течение этой недели наши воины освободили от российского псевдореферендума 776 квадратных километров территории на востоке нашего государства и 29 населенных пунктов, в том числе шесть на Луганщине.

Всего за время с начала этой наступательной операции уже освобождено 2434 квадратных километра нашей земли и 96 населенных пунктов".

Детали: По словам Зеленского, "хорошие результаты" за эту неделю есть и на юге.

"Ежедневно освобождаем и там нашу землю и наших людей от псевдореферендума", - сказал он.

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Темы: Зеленскийдеоккупацияконтрнаступление
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