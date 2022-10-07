На этой неделе ВСУ освободили 29 населенных пунктов на востоке – Зеленский
Пятница, 7 октября 2022, 21:34
На этой неделе ВСУ освободили на востоке Украины 776 квадратных километров территории и 29 населенных пунктов, в том числе шесть на Луганщине.
Источник: президент Владимир Зеленский в вечернем обращении
Прямая речь: "Только в течение этой недели наши воины освободили от российского псевдореферендума 776 квадратных километров территории на востоке нашего государства и 29 населенных пунктов, в том числе шесть на Луганщине.
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Всего за время с начала этой наступательной операции уже освобождено 2434 квадратных километра нашей земли и 96 населенных пунктов".
Детали: По словам Зеленского, "хорошие результаты" за эту неделю есть и на юге.
"Ежедневно освобождаем и там нашу землю и наших людей от псевдореферендума", - сказал он.
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Предыстория:
- В начале октября украинские военные освободили город Лиман Донецкой области, они также освободили село Торское возле Лимана и начали поражать огнем подразделения противника в Кременной.
- 5 октября стало известно, что Вооруженные силы Украины деоккупировали шесть населенных пунктов Луганской области.
- 6 октября глава Луганской ОГА Сергей Гайдай сообщил, что украинские защитники освободили село Грековка в Луганской области.