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Шойгу уверяет, что срочников не отправят на войну с Украиной

Ирина БалачукВторник, 1 ноября 2022, 11:46
Шойгу уверяет, что срочников не отправят на войну с Украиной
Сергей Шойгу. Фото РИА Новости

Министр обороны России Сергей Шойгу заяви, что срочников не будут оправлять на войну с Украиной.

Источник: российские пропагандистские издания "РИА Новости", РБК и RT со ссылкой на заявление Шойгу на селекторном совещании 1 ноября

Прямая речь Шойгу: "Военнослужащие по призыву выполняют задачи в соответствии с предназначением воинских частей. При этом в зону специальной военной операции они направляться не будут".

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Детали: По словам российского министра, "все военнослужащие по призыву, завершившие службу, будут отправлены домой".

Вместе с тем Шойгу заявил, что из 300 тысяч призванных в рамках частичной мобилизации в районы боевых действий уже направили 87 тысяч человек.   

По его словам, к работе с мобилизованными привлечено около 3 тысяч инструкторов, получивших боевой опыт в войне с Украиной.

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Темы: Росcияпризыввойна
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