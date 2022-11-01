Шойгу уверяет, что срочников не отправят на войну с Украиной
Министр обороны России Сергей Шойгу заяви, что срочников не будут оправлять на войну с Украиной.
Источник: российские пропагандистские издания "РИА Новости", РБК и RT со ссылкой на заявление Шойгу на селекторном совещании 1 ноября
Прямая речь Шойгу: "Военнослужащие по призыву выполняют задачи в соответствии с предназначением воинских частей. При этом в зону специальной военной операции они направляться не будут".
Детали: По словам российского министра, "все военнослужащие по призыву, завершившие службу, будут отправлены домой".
Вместе с тем Шойгу заявил, что из 300 тысяч призванных в рамках частичной мобилизации в районы боевых действий уже направили 87 тысяч человек.
По его словам, к работе с мобилизованными привлечено около 3 тысяч инструкторов, получивших боевой опыт в войне с Украиной.
Предыстория:
- 30 сентября президент России Владимир Путин подписал указ об осеннем призыве – с 1 ноября по 31 декабря на военную службу планируют призвать 120 тысяч человек.
- Министерство иностранных дел осудило намерение России начать осенний призыв в российскую армию на временно оккупированных территориях Украины и призвало партнеров усилить санкции.
- В представительстве Европейского Союза в Украине заявили, что призыв крымских татар в ряды российских вооруженных сил является нарушением международного права.