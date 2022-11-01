Шойгу уверяет, что срочников не отправят на войну с Украиной

Министр обороны России Сергей Шойгу заяви, что срочников не будут оправлять на войну с Украиной.

Источник: российские пропагандистские издания "РИА Новости", РБК и RT со ссылкой на заявление Шойгу на селекторном совещании 1 ноября

Прямая речь Шойгу: "Военнослужащие по призыву выполняют задачи в соответствии с предназначением воинских частей. При этом в зону специальной военной операции они направляться не будут".

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Детали: По словам российского министра, "все военнослужащие по призыву, завершившие службу, будут отправлены домой".

Вместе с тем Шойгу заявил, что из 300 тысяч призванных в рамках частичной мобилизации в районы боевых действий уже направили 87 тысяч человек.

По его словам, к работе с мобилизованными привлечено около 3 тысяч инструкторов, получивших боевой опыт в войне с Украиной.

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