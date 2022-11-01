Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Иран планирует отправить в РФ 1000 ракет и дронов, 200 БПЛА – в начале ноября

Татьяна ЛозовенкоВторник, 1 ноября 2022, 15:48
Тактические иранские ракеты Fateh-110, фото с портала Милитарный

Иран готовится отправить России около тысячи дополнительных единиц оружия, включая баллистические ракеты малой дальности класса "земля-земля" и ударные беспилотники, партию из более 200 беспилотников отправят уже в начале ноября.

Источник: CNN со ссылкой на источники, которые ознакомлены с программой вооружения Ирана, пресс-служба Главного управления разведки Украины

Детали: По данным источников, оружие будет доставлено до конца этого года, однако точной даты прибытия нет. 

Последняя партия оружия из Ирана в Россию включала около 450 беспилотников, которые, по информации СМИ, россияне уже использовали.

Читайте также: Заменить "Искандеры" и "Калибры". Какие иранские ракеты хочет Россия, чтобы бомбить украинские города

Обновлено в 15:40: Украинская разведка подтвердила, что в начале ноября Иран планирует отправить в РФ партию из более 200 боевых дронов, в частности Shahed-136, Mohajer-6 и Arash-2. Поставку будут осуществлять Каспийским морем в порт Астрахань. Дроны будут поступать в разобранном состоянии. В дальнейшем на территории РФ их соберут, перекрасят и нанесут российскую маркировку, в частности "Герань-2".

Что этому предшествовало: 1 ноября спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщил, что баллистические ракеты, которые Россия планирует приобрести у Ирана, вероятно, разместят на северной границе Украины. 

ВИДЕО ДНЯ

Напомним: 

  • Россия массово применяет для ударов по Украине дроны-камикадзе, которые специалисты идентифицируют как иранские "Шахед-136", а российские силы используют их под названием "Герань". Тегеран неоднократно отрицал передачу беспилотников России. В Белом доме считают отрицание Ирана неправдой.
  • В МИД Украины заявили, что предоставление Ираном оружия России для ведения полномасштабной войны делает его соучастником агрессии и военных преступлений на территории Украины. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба внес на рассмотрение президента предложение о разрыве дипотношений с Ираном из-за использования Россией иранских дронов против Украины.
  • Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир-Абдоллахиан в очередной раз отрицает, что Тегеран поставляет России беспилотники для использования в войне против Украины, и выразил готовность обсудить этот вопрос на встрече с украинскими представителями.

Темы: ИранРосcияоружиебеспилотники
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

Россиянам вряд ли удастся противостоять партизанскому движению – ISW

Зеленский: Ставка россиян на зиму - прозрачная для всех, и это вызов всей Европе

Несмотря на демарш РФ Турция продолжит выполнять "зерновое соглашение" - министр обороны

В Британии подают иск против ЧВК "Вагнера" из-за действий в Украине - это мировой прецедент

Глава Киевской ОВА не исключает, что света не будет неделями

Шмыгаль призвал украинцев готовиться к зиме и запасаться необходимым

Все новости...
Данилов – Медведеву: угроза и применение ядерного оружия РФ – это акт суицида
Ни одно судно не пойдет по "зерновому коридору" 2 ноября
Минобороны сообщило о новой ИПСО россиян против Вооруженных сил
Оккупационная администрация Херсона переместилась в Скадовск – Генштаб ВСУ
Последние новости
06:57
ВСУ отбили атаки оккупантов возле 12 населенных пунктов - Генштаб
06:26
США выделили Украине $55 млн на инфраструктуру теплоснабжения
05:29
Россиянам вряд ли удастся противостоять партизанскому движению – ISW
04:31
В Минэнерго прокомментировали увольнение Витренко: был один менеджер, станет другой
03:47
Северная Корея запустила баллистические ракеты в сторону Японского моря - СМИ
02:58
ВСУ на юге уничтожили 3 "Града", 2 САУ, ЗРК "Тор" и 3 склада с боеприпасами
02:00
Разминирование Украины: США запустили программу стоимостью $47,6 млн
01:05
ООН подтвердила проход судов по "зерновому коридору" 3 ноября - Мининфраструктуры
00:22
Шойгу в среду соберется с белорусскими военными. Будут составлять план
00:18
Власти Берлина объявили о реконструкции "Чекпойнта Чарли", который страдает от наплыва туристов
Все новости...