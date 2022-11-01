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Иран планирует отправить в РФ 1000 ракет и дронов, 200 БПЛА – в начале ноября

Татьяна ЛозовенкоВторник, 1 ноября 2022, 14:48
Иран планирует отправить в РФ 1000 ракет и дронов, 200 БПЛА – в начале ноября
Тактические иранские ракеты Fateh-110, фото с портала Милитарный

Иран готовится отправить России около тысячи дополнительных единиц оружия, включая баллистические ракеты малой дальности класса "земля-земля" и ударные беспилотники, партию из более 200 беспилотников отправят уже в начале ноября.

Источник: CNN со ссылкой на источники, которые ознакомлены с программой вооружения Ирана, пресс-служба Главного управления разведки Украины

Детали: По данным источников, оружие будет доставлено до конца этого года, однако точной даты прибытия нет. 

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Последняя партия оружия из Ирана в Россию включала около 450 беспилотников, которые, по информации СМИ, россияне уже использовали.

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Обновлено в 15:40: Украинская разведка подтвердила, что в начале ноября Иран планирует отправить в РФ партию из более 200 боевых дронов, в частности Shahed-136, Mohajer-6 и Arash-2. Поставку будут осуществлять Каспийским морем в порт Астрахань. Дроны будут поступать в разобранном состоянии. В дальнейшем на территории РФ их соберут, перекрасят и нанесут российскую маркировку, в частности "Герань-2".

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Что этому предшествовало: 1 ноября спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщил, что баллистические ракеты, которые Россия планирует приобрести у Ирана, вероятно, разместят на северной границе Украины. 

Напомним: 

  • Россия массово применяет для ударов по Украине дроны-камикадзе, которые специалисты идентифицируют как иранские "Шахед-136", а российские силы используют их под названием "Герань". Тегеран неоднократно отрицал передачу беспилотников России. В Белом доме считают отрицание Ирана неправдой.
  • В МИД Украины заявили, что предоставление Ираном оружия России для ведения полномасштабной войны делает его соучастником агрессии и военных преступлений на территории Украины. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба внес на рассмотрение президента предложение о разрыве дипотношений с Ираном из-за использования Россией иранских дронов против Украины.
  • Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир-Абдоллахиан в очередной раз отрицает, что Тегеран поставляет России беспилотники для использования в войне против Украины, и выразил готовность обсудить этот вопрос на встрече с украинскими представителями.

Темы: ИранРосcияоружиебеспилотники
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