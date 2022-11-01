Медведев пригрозил Украине ядерным оружием за освобождение своих земель

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что деоккупация Украиной своих территорий является "прямым поводом" для применения Россией ядерного оружия.

Источник: Медведев в Telegram

Прямая речь: "Известный тезис западных стран: "России нельзя дать победить в войне". Что он означает на самом деле?

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Проследите простую формальную логику. Если побеждает не Россия, то, видимо, Украина.

Цель Украины в войне названа киевским режимом – возврат всех ранее принадлежавших ей территорий.

То есть отторжение их от России. Это угроза существованию нашего государства и распад нынешней России.

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И значит, прямой повод для применения п.19 Основ государственной политики Российской Федерации в области ядерного сдерживания".

Детали: При этом российский политик на полном серьёзе заявляет, что таким образом Украина "планирует ядерный конфликт": "Что это, как не прямая провокация мировой войны с применением ядерного оружия?

По словам Медведева, западные страны толкают мир к глобальной войне.

Он также заявил, что "только полная и окончательная победа России является гарантией от мирового конфликта".

Напомним: