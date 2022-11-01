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Медведев пригрозил Украине ядерным оружием за освобождение своих земель

Алена МазуренкоВторник, 1 ноября 2022, 14:55
Медведев пригрозил Украине ядерным оружием за освобождение своих земель
ДМИТРИЙ МЕДВЕДЕВ, ФОТО: GETTY IMAGES

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что деоккупация Украиной своих территорий является "прямым поводом" для применения Россией ядерного оружия.

Источник: Медведев в Telegram

Прямая речь: "Известный тезис западных стран: "России нельзя дать победить в войне". Что он означает на самом деле?

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Проследите простую формальную логику. Если побеждает не Россия, то, видимо, Украина.

Цель Украины в войне названа киевским режимом – возврат всех ранее принадлежавших ей территорий.

То есть отторжение их от России. Это угроза существованию нашего государства и распад нынешней России.

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И значит, прямой повод для применения п.19 Основ государственной политики Российской Федерации в области ядерного сдерживания".

Детали: При этом российский политик на полном серьёзе заявляет, что таким образом Украина "планирует ядерный конфликт": "Что это, как не прямая провокация мировой войны с применением ядерного оружия?

По словам Медведева, западные страны толкают мир к глобальной войне. 

Он также заявил, что "только полная и окончательная победа России является гарантией от мирового конфликта".

Напомним:

  • 10 октября Служба безопасности Украины объявила в розыск заместителя председателя Совета безопасности РФ и бывшего президента страны-агрессора Дмитрия Медведева.
  • Медведев считает, что Россия может безнаказанно нанести ядерный удар по Украине, поскольку страны НАТО не предпримут прямых ответных шагов, беспокоясь о своей безопасности.

Темы: МедведевРосcияоккупация
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