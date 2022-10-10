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СБУ объявила в розыск Медведева и не только

"Украинская правда"Понедельник, 10 октября 2022, 17:20
СБУ объявила в розыск Медведева и не только
Дмитрий медведев, Getty Images

Служба безопасности Украины разыскивает заместителя председателя Совета безопасности РФ и бывшего президента страны-агрессора Дмитрия Медведева.

Источник: база разыскиваемых Министерства внутренних дел Украины

Детали: Украина обвиняет Медведева по ст. 110 ч.2 Уголовного кодекса (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, совершенные лицом, которое является представителем власти).

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Эта статья предусматривает от пяти до десяти лет тюрьмы с конфискацией имущества или без таковой.

В базе указано, что Медведев исчез 1 марта.

Также СБУ объявила в розыск пресс-секретаря российского МИДа Марию Захарову.

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Ее статья УК - 110 ч.3 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, которые привели к гибели людей или другим тяжким последствиям). Захаровой "светит" от десяти до пятнадцати лет или пожизненное заключение с конфискацией имущества или без таковой.

Дата ее исчезновения - 14 марта.

 
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По той же статье Служба разыскивает спикера Минобороны РФ Игоря Конашенкова. Он исчез 11 марта.

 
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Напомним: В понедельник Медведев заявил, что Россия готовит новые массированные удары по мирным городам Украины.

Темы: МедведевкриминалСБУ
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