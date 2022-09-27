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Медведев сделал прогноз относительно ядерного удара по Украине

Станислав ПогориловВторник, 27 сентября 2022, 11:54
Медведев сделал прогноз относительно ядерного удара по Украине
Дмитрий Медведев, фіото: Getty Images

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев считает, что Россия может безнаказанно нанести ядерный удар по Украине, поскольку страны НАТО не предпримут прямых ответных шагов, беспокоясь о своей безопасности.

Источник: Медведев в Telegram

Прямая речь Медведева: "Представим себе, что Россия вынуждена применить самое грозное оружие против украинского режима, который совершил масштабный акт агрессии, опасный для самого существования нашего государства. Считаю, что НАТО не станет прямо вмешиваться в конфликт и при таком раскладе. Ведь безопасность Вашингтона, Лондона, Брюсселя для Североатлантического альянса гораздо важнее судьбы никому не нужной Украины".

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Детали: Медведев убежден, что "погибать в ядерном апокалипсисе" страны НАТО не собираются, а потому - "проглотят использование любого оружия" Россией.

Что предшествовало:

  • Пресс-секретарь Белого дома Карин-Жан Пьер 26 сентября заявила, что на фоне угроз президента России Владимира Путина применить ядерное оружие Соединенные Штаты пока не фиксировали признаков того, что Москва готовится прибегнуть к такому шагу.
  • Также госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что у администрации президента США Джо Байдена есть план, как действовать в случае применения ядерного оружия Россией.
  • Президент Украины Владимир Зеленский не считает, что президент РФ Владимир Путин "блефует", когда намекает на применение ядерного оружия. 

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Темы: Медведевядерное оружиеРосcияНАТО
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