Медведев сделал прогноз относительно ядерного удара по Украине

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев считает, что Россия может безнаказанно нанести ядерный удар по Украине, поскольку страны НАТО не предпримут прямых ответных шагов, беспокоясь о своей безопасности.

Источник: Медведев в Telegram

Прямая речь Медведева: "Представим себе, что Россия вынуждена применить самое грозное оружие против украинского режима, который совершил масштабный акт агрессии, опасный для самого существования нашего государства. Считаю, что НАТО не станет прямо вмешиваться в конфликт и при таком раскладе. Ведь безопасность Вашингтона, Лондона, Брюсселя для Североатлантического альянса гораздо важнее судьбы никому не нужной Украины".

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Детали: Медведев убежден, что "погибать в ядерном апокалипсисе" страны НАТО не собираются, а потому - "проглотят использование любого оружия" Россией.

Что предшествовало:

Пресс-секретарь Белого дома Карин-Жан Пьер 26 сентября заявила, что на фоне угроз президента России Владимира Путина применить ядерное оружие Соединенные Штаты пока не фиксировали признаков того, что Москва готовится прибегнуть к такому шагу.

Также госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что у администрации президента США Джо Байдена есть план, как действовать в случае применения ядерного оружия Россией.

Президент Украины Владимир Зеленский не считает, что президент РФ Владимир Путин "блефует", когда намекает на применение ядерного оружия.