Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Украинцы освоили NASAMS, эти системы ПВО могут поступить в ближайшие дни – СМИ

Елена РощинаВторник, 1 ноября 2022, 17:03

Несколько десятков украинских военнослужащих противовоздушной обороны завершают обучение в Норвегии по использованию сложных зенитно-ракетных систем NASAMS, что открывает путь к поставке первых систем в Украину в ближайшие несколько дней.

Источник: "The New York Times" со ссылкой на американских официальных лиц

Детали: По словам американских чиновников, норвежские инструкторы работали с менее чем 100 украинскими военными в течение последних нескольких недель, обучая их, как эксплуатировать и обслуживать систему NASAMS (National Advanced Surface-to-Air Missile Systems) и связанные с ней боеприпасы.

Украинские официальные лица в течение нескольких недель призывали западные страны предоставить более современные оборонительные системы вооружений, поскольку Россия увеличила количество ракетных обстрелов и бомбардировок беспилотниками электросетей и других объектов критически важной инфраструктуры Украины.

Соединенные Штаты Америки пообещали отправить два комплекса NASAMS в Украину незамедлительно и еще шесть – в течение следующих нескольких лет.

На прошлой неделе министр обороны США Ллойд Остин сказал, что первые две системы NASAMS прибудут в Украину вместе с обученными операторами в начале ноября.

Высокопоставленный чиновник Министерства обороны заявил в понедельник, что первые две системы будут в Украине "в самом ближайшем будущем".

ВИДЕО ДНЯ

Этому предшествовало: В начале октября стало известно, что украинские военные проходят подготовку по управлению зенитными ракетными комплексами NASAMS и IRIS-T.

США пообещали предоставить Украине в целом восемь систем противовоздушной обороны NASAMS, а две из них будут развернуты в Украине уже вскоре.

Справка: Комплексы NASAMS, каждый из которых оснащен ракетами с радиолокационным наведением, достаточно мощными, чтобы сбивать истребители, боевые беспилотники и крылатые ракеты, обеспечивают поражение целей на малой и средней дальности от 18 до 30 миль (примерно 28-49 км). 

Такое оружие используется для защиты Белого дома и других объектов в Вашингтоне от нападения с воздуха.

Темы: оружиеСШАНорвегия
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

Россиянам вряд ли удастся противостоять партизанскому движению – ISW

Зеленский: Ставка россиян на зиму - прозрачная для всех, и это вызов всей Европе

Несмотря на демарш РФ Турция продолжит выполнять "зерновое соглашение" - министр обороны

В Британии подают иск против ЧВК "Вагнера" из-за действий в Украине - это мировой прецедент

Глава Киевской ОВА не исключает, что света не будет неделями

Шмыгаль призвал украинцев готовиться к зиме и запасаться необходимым

Все новости...
оружие
Иран планирует отправить в РФ 1000 ракет и дронов, 200 БПЛА – в начале ноября
Зеленский поговорил с Макроном, намекает на хорошие новости по оружию и инфраструктуре
Российские "Кинжалы" в Беларуси не повлияют на ход войны в Украине – Воздушные силы
Последние новости
10:05
ПВО утром сбила три ракеты Х-59, которые атаковали Одесскую область
09:57
Фридман и партнеры продают российского телеком-оператора "Билайн"
09:50
ВСУ за сутки уничтожили 800 оккупантов, самолет и вертолет
09:37
На Полтавщине несколько дней будут проходить учебные стрельбы
09:35
Ночная атака дронов: шесть "Шахедов" уничтожены на подступах к Киеву
09:18
Белый дом: дополнительные силы США останутся в Польше
08:57
Украина ведет переговоры о ЗРК, чтобы сбивать иранские ракеты – Ермак
08:49
Оккупанты признались, что бьют по гражданской инфраструктуре крылатым ракетами "Х-32"
08:34
КНДР выпустила 10 баллистических ракет, Южная Корея ответила своими пусками
08:19
В Украине ввели графики почасовых отключений света
Все новости...