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Украинцы освоили NASAMS, эти системы ПВО могут поступить в ближайшие дни – СМИ

Елена РощинаВторник, 1 ноября 2022, 16:03

Несколько десятков украинских военнослужащих противовоздушной обороны завершают обучение в Норвегии по использованию сложных зенитно-ракетных систем NASAMS, что открывает путь к поставке первых систем в Украину в ближайшие несколько дней.

Источник: "The New York Times" со ссылкой на американских официальных лиц

Детали: По словам американских чиновников, норвежские инструкторы работали с менее чем 100 украинскими военными в течение последних нескольких недель, обучая их, как эксплуатировать и обслуживать систему NASAMS (National Advanced Surface-to-Air Missile Systems) и связанные с ней боеприпасы.

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Украинские официальные лица в течение нескольких недель призывали западные страны предоставить более современные оборонительные системы вооружений, поскольку Россия увеличила количество ракетных обстрелов и бомбардировок беспилотниками электросетей и других объектов критически важной инфраструктуры Украины.

Соединенные Штаты Америки пообещали отправить два комплекса NASAMS в Украину незамедлительно и еще шесть – в течение следующих нескольких лет.

На прошлой неделе министр обороны США Ллойд Остин сказал, что первые две системы NASAMS прибудут в Украину вместе с обученными операторами в начале ноября.

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Высокопоставленный чиновник Министерства обороны заявил в понедельник, что первые две системы будут в Украине "в самом ближайшем будущем".

Этому предшествовало: В начале октября стало известно, что украинские военные проходят подготовку по управлению зенитными ракетными комплексами NASAMS и IRIS-T.

США пообещали предоставить Украине в целом восемь систем противовоздушной обороны NASAMS, а две из них будут развернуты в Украине уже вскоре.

Справка: Комплексы NASAMS, каждый из которых оснащен ракетами с радиолокационным наведением, достаточно мощными, чтобы сбивать истребители, боевые беспилотники и крылатые ракеты, обеспечивают поражение целей на малой и средней дальности от 18 до 30 миль (примерно 28-49 км). 

Такое оружие используется для защиты Белого дома и других объектов в Вашингтоне от нападения с воздуха.

Темы: оружиеСШАНорвегия
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