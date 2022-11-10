ВСУ отбили атаки оккупантов возле 12 населенных пунктов - Генштаб

За минувшие сутки подразделения Вооруженных сил отбили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Новоселовское и Макеевка Луганской области и Соледар, Клещеевка, Майорск, Яковлевка, Андреевка, Белогоровка, Веселое, Невельское, Первомайское и Новомихайловка Донецкой области.

Источник: Генштаб ВСУ

Дословно: "Враг проводит обстрелы подразделений Сил обороны вдоль линии соприкосновения, осуществляет фортификационное оборудование рубежей на отдельных направлениях и ведет воздушную разведку. Продолжает наносить удары по критической инфраструктуре и помещениях гражданского населения, нарушая нормы Международного гуманитарного права, законы и обычаи ведения войны".

Детали: За прошедшие сутки противник нанес 11 ракетных и 22 авиационных удара, совершил более 35 обстрелов из реактивных систем залпового огня. От этого пострадали районы более 30 населенных пунктов Донецкой, Луганской, Днепропетровской, Запорожской, Николаевской, Сумской и Херсонской областей.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений. Республика Беларусь и в дальнейшем поддерживает вооруженную агрессию российской федерации против Украины, принимает и размещает российских военнослужащих, предоставляет полигоны для подготовки. Продолжается формирование совместной российско-белорусской группировки войск. Сохраняется угроза нанесения ударов противником и применения ударных БПЛА с территории и воздушного пространства республики Беларусь.

На других направлениях враг осуществлял обстрелы:

на Северском направлении - из ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Гасичевка Черниговской области и Поповка, Петрушевка, Мирополье, Запселье, Новая Гута, Нововасильевка и Стариково Сумской области;

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на Слобожанском направлении - из артиллерии различных типов, в районах населенных пунктов Григорьевка, Колодязное, Стрелечья, Волчанск, Огирцево и Терновая;

на Купянском и Лиманском направлениях - из минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Площанка, Берестовое, Стельмаховка, Мясожаровка, Спирное, Белогоровка, Макеевка, Невское и Кисловка;

на Бахмутском направлении - из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Бахмут, Бахмутское, Соледар, Иванград, Яковлевка, Майорск, Зеленополье и Нью-Йорк;

на Авдеевском направлении - из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Угледар, Невельское, Марьинка, Новомихайловка, Красногоровка и Веселое;

на Новопавловском и Запорожском направлениях - из танков и всего спектра артиллерии, в районах населенных пунктов Пречистовка, Великая Новоселка, Павловка, Гуляйпольское, Времовка, Железнодорожное, Новоданиловка, Малая Токмачка, Новополь, Малые Щербаки и Полтавка;

На Южнобугском направлении - из танков и разнокалиберной артиллерии в районах населенных пунктов Правдиное, Мирное, Терновые Поды, Сухой Ставок, Золотая Балка и Марганец. Кроме того, враг продолжал вести воздушную разведку, активно применяя БпЛА. Совершил более 15 вылетов.