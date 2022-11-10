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В Украине погибли и получили ранения более 100 тысяч российских солдат – генерал Милли

Алена МазуренкоЧетверг, 10 ноября 2022, 07:35
В Украине погибли и получили ранения более 100 тысяч российских солдат – генерал Милли
ГЕНЕРАЛ МАРК МИЛЛИ, ФОТО GETTY IMAGES

Председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли заявил, что более 100 000 российских солдат были убиты или ранены в ходе войны в Украине. При этом Милли заявил, что то же самое на украинской стороне. 

Источник: CNN

Прямая речь: "Вы видите более 100 000 убитых и раненых российских солдат. То же самое, вероятно, и на украинской стороне".

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Детали: Милли, выступая на мероприятии в Экономическом клубе Нью-Йорка, назвал вторжение России в Украину "огромной стратегической ошибкой", за которую страна будет расплачиваться "годы, годы и годы".

По его словам, война, начавшаяся в конце февраля, привела к огромному количеству человеческих страданий, включая 15-30 миллионов беженцев и около 40 000 невинно убитых украинских граждан.

При этом не понятно, говорит ли Милли о мирных или только военных потерях. Reuters отмечает, что оценки генерала относительно смерти гражданских не могут быть независимо подтверждены, ведь в оккупированном Мариуполе, по оценкам украинских властей, могли погибнуть около 80 тысяч человек.

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Милли также сказал, что США наблюдают первые признаки того, что Россия действительно выводит войска из Херсона, как она и заявляла.

Но он сказал, что вывод 20 000-30 000 военнослужащих с западного берега Днепра может занять несколько дней или даже недель.

Прямая речь: "Я полагаю, что они делают это для того, чтобы сохранить свои силы, восстановить оборонительные линии к югу от реки, но это еще предстоит увидеть. На данный момент первые признаки того, что они делают то, о чем говорят, и мы видим эти первые признаки".

Напомним: 

  • При этом Марк Милли выступил за "окно возможностей" для начала переговорного процесса между Украиной и страной-агрессором.

Темы: РосcияУкраина
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