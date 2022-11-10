В Украине погибли и получили ранения более 100 тысяч российских солдат – генерал Милли

Председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли заявил, что более 100 000 российских солдат были убиты или ранены в ходе войны в Украине. При этом Милли заявил, что то же самое на украинской стороне.

Источник: CNN

Прямая речь: "Вы видите более 100 000 убитых и раненых российских солдат. То же самое, вероятно, и на украинской стороне".

Реклама:

Детали: Милли, выступая на мероприятии в Экономическом клубе Нью-Йорка, назвал вторжение России в Украину "огромной стратегической ошибкой", за которую страна будет расплачиваться "годы, годы и годы".

По его словам, война, начавшаяся в конце февраля, привела к огромному количеству человеческих страданий, включая 15-30 миллионов беженцев и около 40 000 невинно убитых украинских граждан.

При этом не понятно, говорит ли Милли о мирных или только военных потерях. Reuters отмечает, что оценки генерала относительно смерти гражданских не могут быть независимо подтверждены, ведь в оккупированном Мариуполе, по оценкам украинских властей, могли погибнуть около 80 тысяч человек.

ВИДЕО ДНЯ

Милли также сказал, что США наблюдают первые признаки того, что Россия действительно выводит войска из Херсона, как она и заявляла.

Но он сказал, что вывод 20 000-30 000 военнослужащих с западного берега Днепра может занять несколько дней или даже недель.

Прямая речь: "Я полагаю, что они делают это для того, чтобы сохранить свои силы, восстановить оборонительные линии к югу от реки, но это еще предстоит увидеть. На данный момент первые признаки того, что они делают то, о чем говорят, и мы видим эти первые признаки".

Напомним: