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Более половины оккупационных войск еще на правом берегу Херсонщины – разведка

Алена МазуренкоПятница, 11 ноября 2022, 19:48

Представитель ГУР Вадим Скибицкий рассказал, что более половины российских сил, которые были дислоцированы на правом берегу Днепра, все еще там. Это сила, которая ранее оценивалась в 20 000 человек.

Источник: главное управление разведки, представитель ГУР Вадим Скибицкий в интервью "The Guardian"

Прямая речь: "Последняя информация, которую мы имеем, что четвертую тактическую военную базу перебросили на левый берег.

Остальные войска до сих пор там, воюют и ведут боевые действия с целью прикрытия выхода других". 

Детали: По словам представителя военной разведки Украины, оккупанты отступают со второй линии обороны, на которую их отбросили украинские силы в начале октября, но они выстроили линию обороны вокруг Херсона - и "время покажет", решат ли они защищать город.

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Темы: Херсонская областьоккупациявойна
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