Россияне терроризировали обстрелами 8 областей, продолжается зачистка Херсонщины от врага - данные ОВА

11 ноября российские оккупационные войска обстреливали 8 регионов Украины, продолжается зачистка правого берега Херсонщины от захватчиков.

Источник: данные глав областных военных администраций

Детали: Ситуация в регионах по состоянию на 9.00 12 ноября.

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Относительно спокойно, без обстрелов ночь прошла на Волыни, Закарпатье, в Ровенской области, в Ивано-Франковской, Одесской, Кировоградской, Хмельницкой, Черновицкой, Тернопольской областях, в Полтавской, Винницкой, Львовской, Черкасской, Черниговской, Житомирской и Киевской областях.

Запорожская область: за минувшие сутки оккупанты обстреляли гражданскую инфраструктуру в районе населенных пунктов Новоандреевка, Каменское, Белогорье, Орехов, Красное, Малиновка, Щербаки, Новоселовка, Таврическое, Успеновка, Малая Токмачка, Новоданиловка, Гуляйполе, Темировка, Полтавка, Железнодорожное, Ольговское, Дорожнянка, Волшебное, Степное, Малые Щербаки. Поступило 27 сообщений о разрушении домов (квартир) граждан и объектов инфраструктуры в результате обстрелов военнослужащими РФ. Подробная информация о последствиях уточняется.

Днепропетровщина: от ночных вражеских обстрелов снова пострадала Никопольщина. Враг ударил по трем громадам - Марганецкой, Никопольской и Красногригорьевской. Люди не пострадали. Есть поврежденные дома. Детали обстрелов уточняются.

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Харьковщина: за прошедшие сутки враг обстреливал мирное население прилегающих к линии соприкосновения и границе с РФ населенных пунктов Купянского, Чугуевского и Харьковского районов. В с. Волчанские Хутора Чугуевского района обстрелами повреждены объекты фермерских хозяйств, произошли пожары. Без пострадавших. В Чугуевском районе в результате обстрелов оккупантов получила ранения и была госпитализирована 80-летняя женщина. В Салтовском районе Харькова на кассетном боеприпасе подорвались и получили ранения 2 ребят 15 и 12 лет. Пострадавшие госпитализированы, состояние среднее. В области высокий уровень минной опасности.

Луганщина: подразделения Сил обороны Украины отбили 4 атаки оккупантов. Из танков и разнокалиберной артиллерии россияне обстреляли территории шести населенных пунктов Луганщины на Купянском и Лиманском направлениях. Это - Мясожаровка, Белогоровка, Макеевка, Невское, Новоселовское и Стельмаховка. По позициям защитников Луганщины враг нанес 17 артобстрелов и 1 авиаудар.

На временно оккупированных территориях россияне все чаще используют здания и территорию религиозных организаций, учебных заведений и учреждений здравоохранения для размещения военнослужащих и техники. Огневые позиции минометов и артиллерии также обустраивают вокруг, таким образом прикрываясь населением и работниками этих учреждений. Донецкая область: ночью - обстрелы Очеретинской ВА по линии фронта. В течение суток враг осуществлял попытки наступления в районе сел Первомайское, Невельское и Красногоровка, Веселое.

В течение ночи - интенсивные обстрелы Соледарской военной администрации. Утром - артиллерийский обстрел с.Новоукраинка, что вблизи Угледара. Авдеевская ВА: ночью - одиночные прилеты как по старой части, так и по центральной. По линии обороны вокруг города обстрелы продолжались почти всю ночь. Под вражеским огнем оказались Опытное, Водяное, Первомайское, Невельское.

За минувшие сутки в Донецкой области: 2 погибших, 5 раненых гражданских. Николаевская область: вчера днем были обстрелы населенного пункта Куцурубской общины. Попадание по открытой территории. Пострадавших и разрушений нет. Как сообщает ОК "Юг", враг обстреливал громаду с Кинбургской косы из РСЗО "Град".

Херсонщина: Силы обороны продолжают освобождение украинских земель. В ходе успешных наступательных действий передовые подразделения наших войск в некоторых местах уже дошли до правого берега Днепра. Продолжаются мероприятия по выявлению и уничтожению противника в ряде населенных пунктов. Херсон возвращается под контроль Украины, на улицах Херсона не прекращается радость и чествование ВСУ, много людей вышло вечером праздновать на площадь Свободы. По информации Генерального штаба ВСУ, враг осуществлял обстрелы из артиллерии различных типов в районах населенных пунктов Гавриловка, Дудчаны, Золотая Балка, Михайловка и Новоалександровка Бериславского района.

По информации ОК "Юг", военные РФ после отхода с правого берега основных подразделений осуществили подрыв Антоновского моста с целью осложнения дальнейшего передвижения наших войск. В результате точных ударов Сил обороны по штабу российских оккупационных войск в населенном пункте Красный Маяк Херсонской области более 30 оккупантов погибло, уничтожено 2 танка и 4 грузовика. Уничтожен склад вражеских боеприпасов в Каховском районе.