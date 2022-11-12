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Отступление россиян из Херсона означает еще один стратегический провал - глава Минобороны Британии

"Европейская правда"Суббота, 12 ноября 2022, 14:09

Отступление России из Херсона знаменует очередную стратегическую неудачу Москвы.

Об этом говорится в заявлении министра обороны Великобритании Бена Уоллеса, пишет "Европейская правда"

"В феврале Россия не смогла взять ни одну из своих основных целей, кроме Херсона. Теперь, когда он также сдан, простые жители России должны спросить себя: "Зачем все это было нужно?", - говорится в заявлении.

Министр добавил, что российская армия понесла огромные потери в результате своего незаконного вторжения и добилась лишь международной изоляции и унижения.

"Украина будет продолжать давление. Великобритания и международное сообщество будут продолжать поддерживать ее, и хотя вывод войск приветствуется, никто не собирается недооценивать сохраняющуюся угрозу со стороны Российской Федерации", - заявил Уоллес.

Ранее британская разведка сообщила, что отступление российских войск из Херсона является публичным признанием трудностей, с которыми они столкнулись на западном берегу Днепра.

Напомним, президент Владимир Зеленский в вечернем обращении в пятницу сообщил, что первые военные части зашли в Херсон после решения России вывести свои силы с правого берега Днепра.

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Посол ЕС Матти Маасикас прокомментировал вход ВСУ в Херсон словами о том, что с Украиной в Херсон возвращается Европа.

А посол Германии Анка Фельдгузен отметила, что освобождение Херсона было одной из самых желанных побед для Украины.

Темы: Херсонвойна
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