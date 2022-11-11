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Зеленский: В Херсоне пока только ССО, остальные – на подступах к городу

Татьяна ЛозовенкоПятница, 11 ноября 2022, 19:51
СКРИН ИЗ ВИДЕООБРАЩЕНИЯ

В Херсоне находятся Силы специальных операций Вооруженных сил Украины, другие украинские защитники – на подступах к городу. 

Источник: видеообращение Зеленского 

Прямая речь: "Сегодня исторический день – мы возвращаем юг нашей страны. По состоянию на сейчас наши защитники на подступах к городу (Херсону - ред.). Остается уже совсем немного – начинаем заходить. Но специальные подразделения уже в городе.

Херсонцы ждали и никогда не отказывались от Украины. Надежда на Украину всегда оправдывается – Украина всегда возвращает свое".

Детали: Президент добавил, что несмотря на все угрозы, репрессии и издевательства оккупантов херсонцы берегли украинские флаги, верили в Украину. И даже когда город еще не полностью очищен от вражеского присутствия – сами горожане уже убирают с улиц и зданий российскую символику и любые следы пребывания оккупантов в Херсоне.

"Так же было и во всех других городах, освобожденных нашими защитниками. Так же будет и в тех городах, которые еще ожидают нашего возвращения", – подчеркнул президент.

Что этому предшествовало: Командование Сил специальных операций вечером 11 ноября опубликовало щемящее видео с центром Херсона и сотнями украинцев, которые вышли в центр города с государственными флагами.

ВИДЕО ДНЯ

Напомним: 

  • 9 ноября командующий российскими оккупантам в Украине Сергей Суровикин заявил, что армия РФ покидает Херсон.
  • В Офисе президента Украины заявили, что не видят признаков сдачи Херсона без боя.
  • 11 ноября в Главном управлении разведки сообщили, что Херсон возвращается под контроль Украины, в город заходят части ВСУ. Пути отступления российских оккупантов - под огневым контролем украинской армии. 

Темы: ЗеленскийХерсонССО
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