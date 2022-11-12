Оккупанты укрепляют оборону на левом берегу на Херсонщине – сводка Генштаба

Россияне совершенствуют фортификации на левом берегу Днепра в Херсонской области, а также проводят наступательные действия на Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях.

Источник: Генеральный штаб ВСУ в сводке по состоянию на 18 часов

Детали: В освобожденных населенных пунктах Херсонской области подразделения Сил обороны проводят стабилизационные мероприятия. Также в Херсон вернулись и начали там работу представители областной военной администрации.

Противник совершенствует фортификационное оборудование оборонительных рубежей на левом берегу Днепра. В то же время продолжает наступательные действия на Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях.

В течение суток российские оккупанты нанесли 14 авиационных ударов, осуществили до 10 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Ударам подверглись более 15 населенных пунктов Донецкой, Днепропетровской и Сумской областей.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений. Беларусь и дальше поддерживает вооруженную агрессию России против Украины. Продолжается формирование российско-белорусской группировки войск на территории Беларуси. Остается опасность ракетных и авиационных ударов с территории и воздушного пространства этой страны.

На других направлениях враг осуществлял обстрелы:

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на Северском направлении - из минометов и ствольной артиллерии, по районам населенных пунктов Славгород и Ромашково Сумской области;

направлении - из минометов и ствольной артиллерии, по районам населенных пунктов Славгород и Ромашково Сумской области; на Слобожанском направлении - зафиксировано 23 артиллерийских обстрела районов населенных пунктов, неподалеку с линией соприкосновения;

направлении - зафиксировано 23 артиллерийских обстрела районов населенных пунктов, неподалеку с линией соприкосновения; на Купянском и Лиманском направлениях - из танков и всего спектра артиллерии, по районам населенных пунктов Берестово, Макеевка, Площанка, Кисловка, Белогоровка, Стельмаховка и Северск;

и направлениях - из танков и всего спектра артиллерии, по районам населенных пунктов Берестово, Макеевка, Площанка, Кисловка, Белогоровка, Стельмаховка и Северск; на Бахмутском направлении - из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, по районам населенных пунктов Опытное, Белогоровка и Нью-Йорк;

направлении - из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, по районам населенных пунктов Опытное, Белогоровка и Нью-Йорк; на Авдеевском направлении - из танков и разнокалиберной артиллерии, по районам Марьинки, Авдеевки, Новомихайловки и Опытного;

направлении - из танков и разнокалиберной артиллерии, по районам Марьинки, Авдеевки, Новомихайловки и Опытного; на Новопавловском и Запорожском направлениях - из танков и артиллерии различных типов, по районам населенных пунктов Времевка, Угледар, Щербаки, Степное и Пречистовка.

и направлениях - из танков и артиллерии различных типов, по районам населенных пунктов Времевка, Угледар, Щербаки, Степное и Пречистовка. На Южнобугском направлении враг, после подрывов Антоновского автомобильного и железнодорожного мостов, дороги через плотину Каховской ГЭС и других, ранее возведенных мостовых переправ, осуществляет инженерное оборудование позиций на левом берегу реки Днепр.

Российское военно-политическое руководство не прекращает попытки интеграции временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей в правовое пространство РФ. Так, с 11 ноября на этой территории прекращается выдача документов самопровозглашенных территориальных образований, в частности относительно участия в боевых действиях. Командованию 1-го и 2-го армейских Южного военного округа вооруженных сил РФ дано распоряжение о централизованном переводе денежных расчетов с личным составом в финансовые учреждения и на банковские карточки РФ.

Военнослужащим этих подразделений предложено продолжить службу на контрактной основе по российскому законодательству. Вместе с тем, эти лица выражают опасения относительно аннуляции документов и льгот, назначенных фейковыми республиками, в случае отказа от нового контракта.

На временно захваченных территориях Херсонской области ухудшается морально-психологическое состояние и дисциплина российских солдат. В населенном пункте Геническ введен "сухой закон", а оккупационные власти изъяли и вывезли спиртные напитки со складов, магазинов, ресторанов и других мест общественного питания.

По уточненной информации, подтверждено поражение Силами обороны района сосредоточения оккупантов в Луганской области, в районе населенного пункта Горное. После высокоточного удара потери врага составили 27 человек погибшими и 18 – ранеными.

Авиация Сил обороны в течение суток нанесла по врагу 11 ударов. Под поражение попали 8 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а также 3 позиции зенитно-ракетных комплексов противника.

Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны поразили один пункт управления, 11 районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники и другие важные военные объекты оккупантов.

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