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Ночью на Никополь прилетело 40 вражеских снарядов, ранены две женщины

Ольга ГлущенкоВоскресенье, 13 ноября 2022, 07:36
последствия обстрелов, фото: тг Резниченко

Ночью от вражеского огня в очередной раз пострадал Никопольский район Днепропетровской области, получили ранения две женщины.

Источник: глава военной администрации Днепропетровской области Валентин Резниченко

Прямая речь: "Россияне направили свои "Грады" и тяжелую артиллерию на Никопольскую и Марганецкую общины.

Больше всего пострадал Никополь. В ночной город прилетели почти 40 смертоносных снарядов.

Ранены две женщины - 46 и 82 лет. Обе доставлены в местную больницу. Состояние средней тяжести".

Детали: В городе повреждены более 40 многоэтажных и частных домов, около двух десятков хозяйственных построек, несколько газопроводов и линий электропередач.

Российские снаряды полностью разрушили один дом и вызвали два пожара - в квартире и в частном дворе. Пламя пожарные уже потушили.

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От обстрела пострадали и местный колледж, отдел ЗАГС, админздание и шиномонтаж.

В Марганецкой громаде людей не задело.

Однако повреждения получили частные дома.

Темы: НикопольобстрелДнепропетровская областьвойна
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