Вночі на Нікополь прилетіло 40 ворожих снарядів, поранено двох жінок
Уночі від ворожого вогню вкотре потерпав Нікопольський район Дніпропетровської області, зазнали поранень двоє жінок.
Джерело: голова військової адміністрації Дніпропетровської області Валентин Резніченко
Пряма мова: "Росіяни скерували свої "Гради" та важку артилерію на Нікопольську та Марганецьку громади.
Найбільше постраждав Нікополь. У нічне місто прилетіли майже 40 смертоносних снарядів.
Поранені двоє жінок – 46 та 82 років. Обидві доправлені до місцевої лікарні. Стан середньої тяжкості".
Деталі: У місті пошкоджені понад 40 багатоповерхових та приватних будинків, зо два десятки господарських споруд, кілька газогонів та ліній електропередач.
Російські снаряди повністю зруйнували один будинок і спричинили дві пожежі – у квартирі та у приватному подвір’ї. Полум’я вогнеборці уже приборкали.
Від обстрілу постраждали й місцевий коледж, відділ РАЦС, адмінбудівля та шиномонтаж.
У Марганецькій громаді людей не зачепило.
Проте ушкоджень зазнали приватні будинки.