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Вночі на Нікополь прилетіло 40 ворожих снарядів, поранено двох жінок

Ольга Глущенко Неділя, 13 листопада 2022, 06:36
Вночі на Нікополь прилетіло 40 ворожих снарядів, поранено двох жінок
наслідки обстрілів, фото: тг Резніченка

Уночі від ворожого вогню вкотре потерпав Нікопольський район Дніпропетровської області, зазнали поранень двоє жінок.

Джерело: голова військової адміністрації Дніпропетровської області Валентин Резніченко

Пряма мова: "Росіяни скерували свої "Гради" та важку артилерію на Нікопольську та Марганецьку громади.

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Найбільше постраждав Нікополь. У нічне місто прилетіли майже 40 смертоносних снарядів.

Поранені двоє жінок – 46 та 82 років. Обидві доправлені до місцевої лікарні. Стан середньої тяжкості".

Деталі: У місті пошкоджені понад 40 багатоповерхових та приватних будинків, зо два десятки господарських споруд, кілька газогонів та ліній електропередач.

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Російські снаряди повністю зруйнували один будинок і спричинили дві пожежі – у квартирі та у приватному подвір’ї. Полум’я вогнеборці уже приборкали.

Від обстрілу постраждали й місцевий коледж, відділ РАЦС, адмінбудівля та шиномонтаж.

У Марганецькій громаді людей не зачепило.

Проте ушкоджень зазнали приватні будинки.

Теми: НікопольобстрілДніпропетровська областьвійна
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