Защитники отбили атаки оккупантов возле 7 населенных пунктов - Генштаб

За минувшие сутки подразделения Вооруженных сил отбили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Новоселовское, Стельмаховка и Белогоровка Луганской области и Белогоровка, Курдюмовка, Водяное и Марьинка на Донетчине.

Источник: Генштаб ВСУ в Facebook

Детали: В целом, за прошедшие сутки противник нанес 4 ракетных и 13 авиационных ударов, совершил около 60 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений.

На других направлениях враг осуществлял обстрелы:

на Северском направлении - из артиллерии различных типов, по районам населенных пунктов Николаевка, Железный Мост, Леонивка Черниговской области, а также Волковка, Заруцкое, Сосновка, Ходино, Фотовиж, Уланово, Сварково, Волфино, Павловка и Кондратовка на Сумщине;

на Слобожанском направлении - из минометов, ствольной и реактивной артиллерии, по районам населенных пунктов Возрожденовское, Уды, Стрелечья, Огирцево, Аниськино, Амбарное, Колодязное и Каменка Харьковской области;

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на Купянском и Лиманском направлениях - из танков и всего спектра артиллерии, по районам населенных пунктов Кисловка, Табаевка, Крохмальное, Берестовое, Новоселовское, Стельмаховка, Макеевка и Невское;

на Бахмутском направлении - из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, по районам населенных пунктов Белогоровка, Григорьевка, Верхнекаменское, Спирное, Роздоловка, Яковлевка, Соледар, Бахмутское, Бахмут и Клещеевка;

на Авдеевском направлении - из танков и разнокалиберной артиллерии, по районам Первомайского, Красногоровки, Марьинки и Новомихайловки;

на Новопавловском направлении - из танков и всего спектра артиллерии, по районам населенных пунктов Угледар, Павловка, Новоукраинка, Пречистовка, Великая Новоселка и Времовка;

на Запорожском направлении - из танков и артиллерии, по районам населенных пунктов Новополь, Темировка, Ольговское и Железнодорожное.

На Таврическом направлении огневого поражения из минометов, ствольной и реактивной артиллерии подверглись районы населенных пунктов, рядом с линией соприкосновения. Непосредственно артиллерийские обстрелы враг совершил по Вышетарасовке, Доброй Надежде и Ильинке Днепропетровской области.