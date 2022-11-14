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Главы МИД ЕС дали "зеленый свет" учебной миссии для украинских военных - СМИ

"Европейская правда"Понедельник, 14 ноября 2022, 15:12

Министры иностранных дел стран ЕС в понедельник приняли решение о начале работы обучающей миссии для украинских вооруженных сил.

Об этом стало известно германскому агентству DPA от собственных источников, пишет "Европейская правда".

Планы предполагают, что сначала около 15 тысяч украинских военных пройдут обучение в Германии, Польше и других странах ЕС.

Решение о старте тренировочной миссии было принято на встрече министров иностранных дел в Брюсселе, подтвердили источники немецкому агентству.

Ожидается, что в ближайшие месяцы в Германии сможет пройти обучение бригада численностью до 5000 украинских солдат. Их количество будет зависеть прежде всего от того, сколько солдат Минобороны Украины сможет направить на обучение в условиях войны.

Оперативное командование миссии ЕС по подготовке украинских военнослужащих в Германии возглавит генерал-лейтенант Бундесвера Андреас Марлоу.

По словам главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля, тренировочная миссия заработает через несколько недель. Боррель сообщил, что многие страны предложили свое участие в миссии, поэтому тренировку могли бы пройти примерно 50 тысяч украинских военных.

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Темы: МИДЕС
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