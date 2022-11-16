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Взрывы в Польше: Байден заверил Дуду в полной поддержке

"Европейская правда"Среда, 16 ноября 2022, 01:46
фото: twitter Байдена

Президент США Джозеф Байден во время телефонного разговора с польским визави Анджеем Дудой предложил тому поддержку в расследовании взрывов у границы с Украиной, вероятно вызванных российскими ракетами.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщили в Белом доме.

Отмечается, что польский президент рассказал Байдену о текущей оценке Варшавой взрыва, который произошел в восточной части страны вблизи границы с Украиной.

В ответ лидер США предложил полную поддержку и помощь Польше в расследовании инцидента и подтвердил непоколебимую преданность Вашингтона в отношении НАТО.

"Оба лидера заявили, что они и их команды должны оставаться в тесном контакте для определения соответствующих следующих шагов по мере продолжения расследования", - добавили в Белом доме.

Как известно, во второй половине дня во вторник Россия нанесла массированный ракетный удар по территории Украины, ракеты упали неподалеку от границы с Польшей. После этого премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий срочно созвал Комитет Совета министров по вопросам национальной безопасности и обороны.

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Ранее агентство АР сообщило: американская разведка подтверждает, что российские ракеты во вторник пересекали воздушное пространство Польши, в результате чего погибли два человека. Но в Пентагоне официально эту версию не подтвердили.

Министерство обороны России заявило, что "не имеет никакого отношения" к якобы падению ракет на территории Польши.

Правительство Польши приняло решение повысить боеготовность некоторых военных подразделений после взрыва, а также рассмотреть возможность задействовать статью 4 Договора о НАТО.

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Темы: ПольшавзрывСШАБайден
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