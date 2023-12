Взрывы в Польше: Байден заверил Дуду в полной поддержке

Президент США Джозеф Байден во время телефонного разговора с польским визави Анджеем Дудой предложил тому поддержку в расследовании взрывов у границы с Украиной, вероятно вызванных российскими ракетами.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщили в Белом доме.

Отмечается, что польский президент рассказал Байдену о текущей оценке Варшавой взрыва, который произошел в восточной части страны вблизи границы с Украиной.

В ответ лидер США предложил полную поддержку и помощь Польше в расследовании инцидента и подтвердил непоколебимую преданность Вашингтона в отношении НАТО.

I spoke with President Andrzej Duda of Poland to express my deep condolences for the loss of life in Eastern Poland and offer our full support for Poland's investigation of the explosion.



We will remain in close touch to determine appropriate next steps as it proceeds. pic.twitter.com/m6OSwcHKtD