Взрывы в Польше: Байден заверил Дуду в полной поддержке

Президент США Джозеф Байден во время телефонного разговора с польским визави Анджеем Дудой предложил тому поддержку в расследовании взрывов у границы с Украиной, вероятно вызванных российскими ракетами.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщили в Белом доме.

Отмечается, что польский президент рассказал Байдену о текущей оценке Варшавой взрыва, который произошел в восточной части страны вблизи границы с Украиной.

В ответ лидер США предложил полную поддержку и помощь Польше в расследовании инцидента и подтвердил непоколебимую преданность Вашингтона в отношении НАТО.

I spoke with President Andrzej Duda of Poland to express my deep condolences for the loss of life in Eastern Poland and offer our full support for Poland's investigation of the explosion.



We will remain in close touch to determine appropriate next steps as it proceeds. pic.twitter.com/m6OSwcHKtD — President Biden (@POTUS) November 16, 2022

"Оба лидера заявили, что они и их команды должны оставаться в тесном контакте для определения соответствующих следующих шагов по мере продолжения расследования", - добавили в Белом доме.

Как известно, во второй половине дня во вторник Россия нанесла массированный ракетный удар по территории Украины, ракеты упали неподалеку от границы с Польшей. После этого премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий срочно созвал Комитет Совета министров по вопросам национальной безопасности и обороны.

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Ранее агентство АР сообщило: американская разведка подтверждает, что российские ракеты во вторник пересекали воздушное пространство Польши, в результате чего погибли два человека. Но в Пентагоне официально эту версию не подтвердили.

Министерство обороны России заявило, что "не имеет никакого отношения" к якобы падению ракет на территории Польши.

Правительство Польши приняло решение повысить боеготовность некоторых военных подразделений после взрыва, а также рассмотреть возможность задействовать статью 4 Договора о НАТО.