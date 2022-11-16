Вибухи в Польщі: Байден запевнив Дуду в повній підтримці

Президент США Джозеф Байден під час телефонної розмови з польським візаві Анджеєм Дудою запропонував тому підтримку в розслідуванні вибухів біля кордону з Україною, ймовірно спричинених російськими ракетами.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомили в Білому домі.

Зазначається, що польський президент розповів Байдену про поточну оцінку Варшавою вибуху, який стався у східній частині країни поблизу кордону з Україною.

У відповідь лідер США запропонував повну підтримку та допомогу Польщі у розслідуванні інциденту й підтвердив непохитну відданість Вашингтона щодо НАТО.

I spoke with President Andrzej Duda of Poland to express my deep condolences for the loss of life in Eastern Poland and offer our full support for Poland's investigation of the explosion.



We will remain in close touch to determine appropriate next steps as it proceeds. pic.twitter.com/m6OSwcHKtD — President Biden (@POTUS) November 16, 2022

"Обидва лідери заявили, що вони та їхні команди повинні залишатися в тісному контакті для визначення відповідних наступних кроків у міру продовження розслідування", – додали в Білому домі.

Як відомо, в другій половині дня у вівторок Росія завдала масованого ракетного удару по території України, ракети впали неподалік від кордону з Польщею. Після цього прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький терміново скликав Комітет Ради міністрів з питань національної безпеки і оборони.

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Раніше агенція АР повідомила: американська розвідка підтверджує, що російські ракети у вівторок перетинали повітряний простір Польщі, внаслідок чого загинули двоє людей. Але в Пентагоні офіційно цю версію не підтвердили.

Міністерство оборони Росії заявило, що "не має жодного стосунку" до нібито падіння ракет на території Польщі.

Уряд Польщі ухвалив рішення підвищити боєготовність деяких військових підрозділів після вибуху, а також розглянути можливість задіяти статтю 4 Договору про НАТО.