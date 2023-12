Вибухи в Польщі: Байден запевнив Дуду в повній підтримці

Президент США Джозеф Байден під час телефонної розмови з польським візаві Анджеєм Дудою запропонував тому підтримку в розслідуванні вибухів біля кордону з Україною, ймовірно спричинених російськими ракетами.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомили в Білому домі.

Зазначається, що польський президент розповів Байдену про поточну оцінку Варшавою вибуху, який стався у східній частині країни поблизу кордону з Україною.

Реклама:

У відповідь лідер США запропонував повну підтримку та допомогу Польщі у розслідуванні інциденту й підтвердив непохитну відданість Вашингтона щодо НАТО.

I spoke with President Andrzej Duda of Poland to express my deep condolences for the loss of life in Eastern Poland and offer our full support for Poland's investigation of the explosion.



We will remain in close touch to determine appropriate next steps as it proceeds. pic.twitter.com/m6OSwcHKtD