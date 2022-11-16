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Вибухи в Польщі: Байден запевнив Дуду в повній підтримці

"Європейська правда"Середа, 16 листопада 2022, 00:46
Вибухи в Польщі: Байден запевнив Дуду в повній підтримці
фото: twitter Байдена

Президент США Джозеф Байден під час телефонної розмови з польським візаві Анджеєм Дудою запропонував тому підтримку в розслідуванні вибухів біля кордону з Україною, ймовірно спричинених російськими ракетами.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомили в Білому домі.

Зазначається, що польський президент розповів Байдену про поточну оцінку Варшавою вибуху, який стався у східній частині країни поблизу кордону з Україною.

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У відповідь лідер США запропонував повну підтримку та допомогу Польщі у розслідуванні інциденту й підтвердив непохитну відданість Вашингтона щодо НАТО.

"Обидва лідери заявили, що вони та їхні команди повинні залишатися в тісному контакті для визначення відповідних наступних кроків у міру продовження розслідування", – додали в Білому домі.

ВІДЕО ДНЯ

Як відомо, в другій половині дня у вівторок Росія завдала масованого ракетного удару по території України, ракети впали неподалік від кордону з Польщею. Після цього прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький терміново скликав Комітет Ради міністрів з питань національної безпеки і оборони.

Раніше агенція АР повідомила: американська розвідка підтверджує, що російські ракети у вівторок перетинали повітряний простір Польщі, внаслідок чого загинули двоє людей. Але в Пентагоні офіційно цю версію не підтвердили.

Міністерство оборони Росії заявило, що "не має жодного стосунку" до нібито падіння ракет на території Польщі.

Уряд Польщі ухвалив рішення підвищити боєготовність деяких військових підрозділів після вибуху, а також розглянути можливість задіяти статтю 4 Договору про НАТО.

Теми: ПольщавибухСШАБайден
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