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Украина будет собирать деньги на флот морских дронов – президент

Катерина ТищенкоСуббота, 5 ноября 2022, 18:47
Украина будет собирать деньги на флот морских дронов – президент
Владимир Зеленский, фото ОП

Украина на следующей неделе запустит новое фандрейзинговое направление в рамках платформы United24 – сбор средств для флота морских дронов.

Источник: президент Владимир Зеленский в вечернем обращении

Прямая речь: "На следующей неделе запустим еще одно фандрейзинговое направление – будем аккумулировать средства для флота морских дронов.

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Думаю, абсолютно каждый понимает, что это и для чего это, и уверен, что миллионы людей поддержат и такое направление в нашей обороне. Как это работает – все уже видели. И это только для защиты нашей, нашей морской акватории, на чужое мы не претендуем".

Детали: Зеленский отметил, что за полгода работы благотворительной платформы United24 было собрано почти 220 миллионов долларов взносов от миллионов людей из более чем сотни стран.

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Темы: оружиеблаготворительностьденьгиЗеленский
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