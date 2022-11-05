Украина будет собирать деньги на флот морских дронов – президент

Украина на следующей неделе запустит новое фандрейзинговое направление в рамках платформы United24 – сбор средств для флота морских дронов.

Источник: президент Владимир Зеленский в вечернем обращении

Прямая речь: "На следующей неделе запустим еще одно фандрейзинговое направление – будем аккумулировать средства для флота морских дронов.

Думаю, абсолютно каждый понимает, что это и для чего это, и уверен, что миллионы людей поддержат и такое направление в нашей обороне. Как это работает – все уже видели. И это только для защиты нашей, нашей морской акватории, на чужое мы не претендуем".

Детали: Зеленский отметил, что за полгода работы благотворительной платформы United24 было собрано почти 220 миллионов долларов взносов от миллионов людей из более чем сотни стран.

Предыстория:

29 октября в оккупированном Севастополе сообщили о взрывах – якобы российские корабли "отражали атаку беспилотников".

Расследователи группы GeoConfirmed утверждали, что по меньшей мере три корабля Черноморского флота РФ были поражены беспилотниками 29 октября, в том числе флагман "Адмирал Макаров".

Американский Институт исследования войны предположил, что атаку осуществила Украина.

После удара по кораблям Черноморского флота в оккупированном Севастополе Россия заявила о приостановлении своего участия в зерновой инициативе, однако потом передумала.