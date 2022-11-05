Украина будет собирать деньги на флот морских дронов – президент

Украина на следующей неделе запустит новое фандрейзинговое направление в рамках платформы United24 – сбор средств для флота морских дронов.

Источник: президент Владимир Зеленский в вечернем обращении

Прямая речь: "На следующей неделе запустим еще одно фандрейзинговое направление – будем аккумулировать средства для флота морских дронов.

Реклама:

Думаю, абсолютно каждый понимает, что это и для чего это, и уверен, что миллионы людей поддержат и такое направление в нашей обороне. Как это работает – все уже видели. И это только для защиты нашей, нашей морской акватории, на чужое мы не претендуем".

Детали: Зеленский отметил, что за полгода работы благотворительной платформы United24 было собрано почти 220 миллионов долларов взносов от миллионов людей из более чем сотни стран.

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ