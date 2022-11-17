В больницу Мелитополя завезли "партию" раненых россиян, ночью было шумно в Васильевке – Федоров

В больницу временно оккупированного Мелитополя привезли "партию" раненых россиян, оккупанты выгоняют из городской больницы гражданских, чтобы спасать военных.

Источник: мэр Мелитополя Иван Федоров в Telegram

Прямая речь: "Россияне на временно оккупированной территории Запорожской области вдруг заболели. Прошлой ночью в больницу в Мелитополе привезли более десяти захватчиков с травмами различной степени тяжести. Их якобы достают из-под завалов в школе с. Михайловка.

Также известно, что ночью было шумно во временно оккупированной Васильевке".

Детали: Федоров добавил, что в Мелитополе российские оккупанты приказали гражданским покинуть стационар больницы неотложных состояний. Родных пациентов также выгоняют, не давая возможности увидеть больных и получить консультацию врача.

"Отмечу, что именно в этом медучреждении лечатся прооперированные и те, жизнь которых зависит от оперативно оказанной помощи. Но рашистам безразлично на горожан. Они фактически захватили больницу, чтобы спасать своих "трехсотых", – добавил Федоров.

Что этому предшествовало: Ранее Генштаб Украины сообщил, что 15 ноября в городе Мелитополь ВСУ уничтожили штаб одного из вражеских подразделений. Кроме того, в результате действий Сил обороны в районах населенных пунктов Конские Раздоры, Владовка и Благовещенка Запорожской области уничтожены два склада боеприпасов, две единицы БМ-21 "Град" и зенитный ракетный комплекс С-300. Также враг потерял около 100 человек погибшими и ранеными.