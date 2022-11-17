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У лікарню Мелітополя завезли "партію" поранених росіян, вночі було гучно у Василівці – Федоров

Тетяна ЛозовенкоЧетвер, 17 листопада 2022, 12:34
У лікарню Мелітополя завезли партію поранених росіян, вночі було гучно у Василівці – Федоров
Скрін з мапи, Запорізька область

В лікарню тимчасово окупованого Мелітополя привезли "партію" поранених росіян, окупанти виганяють з міської лікарні цивільних, щоб рятувати своїх військових.

Джерело: мер Мелітополя Іван Федоров у Telegram

Пряма мова: "Росіяни на тимчасово окупованій території Запорізької області раптом занедужали. Минулої ночі в лікарню в Мелітополі привезли більше десяти загарбників з травмами різного ступеня тяжкості. Їх нібито дістають з-під завалів у школі с. Михайлівка.

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Також відомо, що вночі було гучно в тимчасово окупованій Василівці".

Деталі: Федоров додав, що у Мелітополі російські окупанти наказали цивільним залишити стаціонар лікарні невідкладних станів. Рідних пацієнтів також виганяють, не даючи можливості побачити хворих та отримати консультацію лікаря.

"Зазначу, що саме у цьому медзакладі лікуються прооперовані та ті, життя яких залежить від оперативно наданої допомоги. Але рашистам байдуже на городян. Вони фактично захопили лікарню, щоб рятувати своїх "трьохсотих", – додав Федоров.

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Що цьому передувало: Раніше Генштаб України повідомив, що 15 листопада у місті Мелітополь ЗСУ знищили штаб одного з ворожих підрозділів. Крім того, у результаті дій Сил оборони в районах населених пунктів Кінські Роздори, Владівка і Благовіщенка Запорізької області знищено два склади боєприпасів, дві одиниці БМ-21 "Град" і зенітний ракетний комплекс С-300. Також ворог втратив близько 100 осіб загиблими та пораненими.

Теми: Мелітопольвійнаокупація
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