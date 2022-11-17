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Правоохранители задержали депутата запрещенной "ОПЗЖ": работал на оккупантов Херсонщины

"Украинская правда"Четверг, 17 ноября 2022, 15:01
Правоохранители задержали депутата запрещенной ОПЗЖ: работал на оккупантов Херсонщины
Задержанный депутат "ОПЗЖ", фото СБУ

Сотрудники Службы безопасности Украины и Национальной полиции задержали депутата Херсонской ячейки запрещенной партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", который работал на оккупационную "администрацию".

Источник: пресс-служба СБУ, источник "УП" в правоохранительных органах

Дословно: "Мужчина добровольно пошел на сотрудничество с рашистами и занял руководящую должность в оккупационном "министерстве внутренних дел Херсонской области РФ".

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Там он работал в отделе "борьбы с экономическими преступлениями", который на самом деле занимался террором местных предпринимателей и заставлял их платить налоги в бюджет РФ".

Детали: Мужчину задержали на территории деоккупированной Херсонщины.

В сообщении не уточняется, в каком именно местном органе власти задержанный работал депутатом до российского вторжения.

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По данным источника "УП" в правоохранительных органах, подозреваемого в коллаборационизме зовут Сергей Остапенко. Информация о таком депутате в публичном пространстве отсутствует.

   

Правоохранители объявили задержанному подозрение по ч. 7 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность) УКУ и решают вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Мероприятия по разоблачению коллаборациониста осуществляли следователи Главного следственного управления и оперативники Херсонского управления СБУ в сотрудничестве с Нацполицией и под процессуальным руководством ОГПУ.

Темы: СБУколлаборационизмХерсонполиция
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