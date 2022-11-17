Правоохоронці затримали депутата забороненої "ОПЗЖ": працював на окупантів Херсонщини

Співробітники Служби безпеки України та Національної поліції затримали депутата Херсонського осередку забороненої партії "Опозиційна платформа – За життя", який працював на окупаційну "адміністрацію".

Джерело: пресслужба СБУ, джерело "УП" у правоохоронних органах

Дослівно: "Чоловік добровільно пішов на співпрацю з рашистами і зайняв керівну посаду в окупаційному "министерстве внутренних дел Херсонской области РФ".

Там він працював у відділі "боротьби з економічними злочинами", який насправді займався терором місцевих підприємців і змушував їх сплачувати податки в бюджет РФ".

Деталі: Чоловіка затримали на території деокупованої Херсонщини.

У повідомленні не уточнюється, в якому саме місцевому органі влади затриманий працював депутатом до російського вторгнення.

За даними джерела "УП" у правоохоронних органах, підозрюваного у колабораціонізмі звати Сергій Остапенко. Інформація про такого депутата у публічному просторі відсутня.

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Правоохоронці оголосили затриманому підозру за ч. 7 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) ККУ та вирішують питання щодо обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Заходи з викриття колаборанта здійснювали слідчі Головного слідчого управління та оперативники Херсонського управління СБУ у співпраці з Нацполіцією та за процесуального керівництва ОГПУ.