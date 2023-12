Кулеба: решения суда по делу MH17 посылают сигнал РФ

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба приветствовал первые приговоры по делу о сбитии рейса MH17 над Донбассом в июле 2014 года, выразив надежду на привлечение к ответственности руководства России.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Приветствую первые приговоры за сбитие MH17. Титаническая совместная работа Украины, Нидерландов, Бельгии, Австралии, Малайзии. Эти решения посылают сигнал РФ: ни одна ложь не поможет избежать правосудия. Вся вертикаль командования российских преступников должна быть привлечена к ответственности", - написал Кулеба в Twitter.

I welcome the first #MH17 verdicts. Profound joint effort by Ukraine, the Netherlands, Belgium, Australia, and Malaysia. Today’s verdicts send a message to Russia: no amount of lies can help escape justice. All criminals up the Russian chain of command shall be held accountable.