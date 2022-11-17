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Кулеба: решения суда по делу MH17 посылают сигнал РФ

"Европейская правда"Четверг, 17 ноября 2022, 17:19

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба приветствовал первые приговоры по делу о сбитии рейса MH17 над Донбассом в июле 2014 года, выразив надежду на привлечение к ответственности руководства России.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Приветствую первые приговоры за сбитие MH17. Титаническая совместная работа Украины, Нидерландов, Бельгии, Австралии, Малайзии. Эти решения посылают сигнал РФ: ни одна ложь не поможет избежать правосудия. Вся вертикаль командования российских преступников должна быть привлечена к ответственности", - написал Кулеба в Twitter.

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Напомним, Окружной суд Гааги 17 ноября заочно приговорил к пожизненному заключению Игоря Гиркина, Сергея Дубинского и Леонида Харченко за их роль в сбивании малайзийского лайнера MH17 над Донбассом и поручил обеспечить их арест.

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Между тем четвертого обвиняемого, Олега Пулатова, суд признал невиновным, несмотря на то, что он был заместителем Гиркина и передавал другим обвиняемым указания по эвакуации системы "Бук". 

Гаагский суд также признал, что Россия контролировала "ДНР" во время сбивания лайнера MH17.

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Темы: MH17Кулеба Дмитрийсуд
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