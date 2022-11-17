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Кулеба: Рішення суду у справі MH17 надсилають сигнал РФ

"Європейська правда"Четвер, 17 листопада 2022, 18:19

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба привітав перші вироки у справі про збиття рейсу MH17 над Донбасом у липні 2014 року, висловивши сподівання на притягнення до відповідальності керівництва Росії.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Вітаю перші вироки за збиття MH17. Титанічна спільна робота України, Нідерландів, Бельгії, Австралії, Малайзії. Ці рішення надсилають сигнал РФ: жодна брехня не допоможе уникнути правосуддя. Вся вертикаль командування російських злочинців має бути притягнута до відповідальності", – написав Кулеба у Twitter.\

Нагадаємо, Окружний суд Гааги 17 листопада заочно засудив до довічного ув’язнення Ігоря Гіркіна, Сергія Дубінського та Леоніда Харченка за їх роль у збитті малайзійського лайнера MH17 над Донбасом та доручив забезпечити їхній арешт. Суд постановив, що вони повинні виплатити родичам загиблих понад 16 млн євро компенсацій.

Між тим четвертого обвинувачуваного, Олега Пулатова, суд визнав невинуватим, попри те, що він був заступником Гіркіна і передавав іншим обвинувачуваним вказівки щодо евакуації системи "Бук". 

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Гаазький суд також визнав, що Росія контролювала "ДНР" під час збиття лайнера MH17.

Читайте також: Перший вирок у Гаазі. Як рішення суду щодо MH17 проти "групи Гіркіна" допоможе покарати РФ.

Теми: MH17Кулеба Дмитросуд
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