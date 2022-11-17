Кулеба: Рішення суду у справі MH17 надсилають сигнал РФ

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба привітав перші вироки у справі про збиття рейсу MH17 над Донбасом у липні 2014 року, висловивши сподівання на притягнення до відповідальності керівництва Росії.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Вітаю перші вироки за збиття MH17. Титанічна спільна робота України, Нідерландів, Бельгії, Австралії, Малайзії. Ці рішення надсилають сигнал РФ: жодна брехня не допоможе уникнути правосуддя. Вся вертикаль командування російських злочинців має бути притягнута до відповідальності", – написав Кулеба у Twitter.\

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I welcome the first #MH17 verdicts. Profound joint effort by Ukraine, the Netherlands, Belgium, Australia, and Malaysia. Today’s verdicts send a message to Russia: no amount of lies can help escape justice. All criminals up the Russian chain of command shall be held accountable. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) November 17, 2022

Нагадаємо, Окружний суд Гааги 17 листопада заочно засудив до довічного ув’язнення Ігоря Гіркіна, Сергія Дубінського та Леоніда Харченка за їх роль у збитті малайзійського лайнера MH17 над Донбасом та доручив забезпечити їхній арешт. Суд постановив, що вони повинні виплатити родичам загиблих понад 16 млн євро компенсацій.

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Між тим четвертого обвинувачуваного, Олега Пулатова, суд визнав невинуватим, попри те, що він був заступником Гіркіна і передавав іншим обвинувачуваним вказівки щодо евакуації системи "Бук".

Гаазький суд також визнав, що Росія контролювала "ДНР" під час збиття лайнера MH17.

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