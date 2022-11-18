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В Скадовске ВСУ уничтожили около 50 оккупантов – сводка Генштаба

Катерина ТищенкоПятница, 18 ноября 2022, 18:27
украинские военные, иллюстративное фото Генштаба ВСУ

В предыдущие дни в оккупированном Скадовске на Херсонщине в результате удара Сил обороны Украины по району сосредоточения оккупантов уничтожено около 50 российских военных.

Источник: сводка Генштаба ВСУ

Дословно: "Подтверждены потери противника в Херсонской области за предыдущие дни. Так, в городе Скадовск, в результате поражения района сосредоточения оккупантов, потери личного состава составили около 50 человек погибшими.

А в городе Чаплинка подтверждается уничтожение склада боеприпасов".

Детали: В течение суток враг нанес 5 ракетных ударов и совершил более 10 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Враг осуществлял обстрелы:

  • на Слобожанском направлении - из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, по районам населенных пунктов Ветеринарное, Глубокое, Двуречная, Огирцево, Осиново, Старица, Хатное и Фиголевка Харьковской области;
  • на Купянском и Лиманском направлениях - из артиллерии различных типов, по районам населенных пунктов Берестовое, Кисловка, Котляровка, Крахмальное, Песчаное и Табаевка Харьковской области; Грековка, Макеевка, Невское, Новоселовское, Площанка и Стельмаховка на Луганщине и Колодязи и Торское Донецкой области;
  • на Бахмутском направлении - из минометов, ствольной и реактивной артиллерии, по районам населенных пунктов Андреевка, Бахмут, Бахмутское, Белогоровка, Верхнекаменское, Клищеевка, Курдюмовка, Озаряновка, Опытное, Майорск, Роздоловка, Соледар, Яковлевка и Спирное в Донецкой области;
  • на Авдеевском направлении - из всего спектра артиллерии, по районам населенных пунктов Водяное, Красногоровка, Марьинка, Новомихайловка, Нью-Йорк и Первомайское Донецкой области;
  • на Новопавловском направлении - из разнокалиберной артиллерии, по районам Богоявленки, Нескучного, Времовки, Угледара и Новополя в Донецкой области;
  • на Запорожском направлении - из минометов, ствольной и реактивной артиллерии, по районам населенных пунктов Гуляйпольское, Зализнычное, Орехов, Щербаки и Павловка Запорожской области и Пречистовка - Донецкой;
  • на Криворожском направлении - из артиллерии, в районе населенного пункта Милово, что на Херсонщине.
  • На Херсонском направлении минометным и артиллерийским обстрелам, в частности, подверглись районы населенных пунктов Антоновка, Белозерка, Николаевка, Одрадокаменка и Чернобаевка Херсонской области.

Украинская авиация в течение суток нанесла 4 удара по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

ВИДЕО ДНЯ

Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны за текущие сутки поразили 2 пункта управления, 9 районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, 2 склада боеприпасов и железнодорожный мост.

Темы: ГенштабСкадовсквойнаВооруженные силы
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