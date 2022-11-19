В Луганске стало больше оккупантов – сводка Генштаба

В оккупированном Луганске увеличилось количество подразделений российских войск, в области они принудительно выселяют гражданских из домов.

Источник: сводка Генштаба ВСУ по состоянию на 18 часов

Дословно: "В городе Луганск отмечается увеличение количества оккупационных подразделений российских войск.

В населенных пунктах Красное и Симейкино на временно оккупированной территории Луганской области, противник размещает личный состав в оставленных помещениях и принудительно высылает гражданское население из домов в другие населенные пункты".

Детали: За текущие сутки враг нанес 2 ракетных удара и совершил 12 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

От ракетного удара российских оккупантов пострадали объекты гражданской инфраструктуры города Святогорск.

Враг осуществлял обстрелы:

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на Слобожанском направлении - из минометов и ствольной артиллерии, по районам населенных пунктов Стрелечья, Старица, Огирцево, Охримовка, Зарубинка, Чугуновка и Амбарное Харьковской области;

направлении - из минометов и ствольной артиллерии, по районам населенных пунктов Стрелечья, Старица, Огирцево, Охримовка, Зарубинка, Чугуновка и Амбарное Харьковской области; на Купянском и Лиманском направлениях - из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, по районам населенных пунктов Новомлинск, Орлянка, Котляровка, Крахмальное и Табаевка Харьковской области; Новоселовское, Стельмаховка, Новоегоровка, Грековка, Макеевка, Площанка и Невское на Луганщине области и Торское, Андреевка и Берестовое Донецкой области;

и направлениях - из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, по районам населенных пунктов Новомлинск, Орлянка, Котляровка, Крахмальное и Табаевка Харьковской области; Новоселовское, Стельмаховка, Новоегоровка, Грековка, Макеевка, Площанка и Невское на Луганщине области и Торское, Андреевка и Берестовое Донецкой области; на Бахмутском направлении - из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, по районам населенных пунктов Спирное, Белогоровка, Веселое, Яковлевка, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Опытное, Клещеевка, Андреевка, Курдюмовка, Озаряновка и Нью-Йорк Донецкой области;

направлении - из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, по районам населенных пунктов Спирное, Белогоровка, Веселое, Яковлевка, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Опытное, Клещеевка, Андреевка, Курдюмовка, Озаряновка и Нью-Йорк Донецкой области; на Авдеевском направлении - из танков и артиллерии различных типов, в районах населенных пунктов Авдеевка, Красногоровка, Водяное, Первомайское, Невельское, Марьинка и Новомихайловка Донецкой области;

направлении - из танков и артиллерии различных типов, в районах населенных пунктов Авдеевка, Красногоровка, Водяное, Первомайское, Невельское, Марьинка и Новомихайловка Донецкой области; на Новопавловском и Запорожском направлениях - из танков и всего спектра артиллерии, по районам населенных пунктов Богоявленка, Угледар, Времовка Донецкой области и Ольговское, Полтавка, Дорожнянка, Зализнычное и Малая Токмачка - Запорожской;

и направлениях - из танков и всего спектра артиллерии, по районам населенных пунктов Богоявленка, Угледар, Времовка Донецкой области и Ольговское, Полтавка, Дорожнянка, Зализнычное и Малая Токмачка - Запорожской; на Криворожском и Херсонском направлениях - из танков, ствольной и реактивной артиллерии, по районам населенных пунктов Красный Маяк, Качкаровка, Токаревка, Чернобаевка Херсонской области и города Херсон.

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