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Украина начинает эвакуацию из Херсонской и Николаевской областей

Катерина ТищенкоСуббота, 19 ноября 2022, 20:27
иллюстративное фото восток сос: эвакуация из Донецкой области

Добровольная эвакуация с деоккупированных территорий Херсонской и Николаевской областей уже начинается, государство берет на себя все связанные с этим расходы.

Источник: вице-премьер – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук, председатель Николаевской ОГА Виталий Ким на брифинге в Николаеве, сообщает Укринформ

Прямая речь Верещук: "Добровольная эвакуация с деоккупированных территорий юга Украины уже начинается, а государство берет на себя все расходы и ответственность, связанные с этим процессом. То есть речь идет о том, что каждый по желанию может выехать в более безопасные регионы, а государство обеспечит их доставку, проживание, медицинское обеспечение и так далее".

"Наша задача – дойти до каждого, предложить им выехать через Николаев или Кривой Рог в западные области. У нас есть на это средства, есть понимание и самое главное – опыт... Потому что мы уже это делали на Харьковщине, Донетчине и т.д.".

Детали: В свою очередь начальник Николаевской ОГА Виталий Ким отметил, что в деоккупированных населенных пунктах области составляют списки желающих эвакуироваться.

В Николаеве создан транзитный пункт, где люди могут находиться в течение недели перед выездом. Оттуда их по желанию отправляют в разные регионы Украины, где для них подготовлены места для проживания.

Что предшествовало: 13 ноября председатель Херсонской ОГА Ярослав Янушевич призвал жителей освобожденных территорий области эвакуироваться из-за высокого риска вражеских обстрелов.

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Темы: эвакуацияХерсонская областьНиколаевская область
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