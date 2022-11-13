Жителей освобожденной Херсонщины призывают эвакуироваться

Председатель Херсонской ОГА Ярослав Янушевич призывает жителей освобожденных территорий области эвакуироваться из-за высокого риска вражеских обстрелов.

Источник: Янушевич в Telegram

Дословно: "Уважаемые жители Херсона и освобожденных населенных пунктов области!

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На правобережной Херсонщине остается высокая вероятность вражеских обстрелов. Российская армия, когда убегает, от безысходности начинает воевать с мирными людьми. Мы это неоднократно видели во многих освобожденных населенных пунктах.

Также подлые враги перед бегством нанесли серьезные разрушения нашей критической инфраструктуре, обеспечивающей электро-, тепло- и водоснабжение.

Поэтому настоятельно рекомендуем вам эвакуироваться в более безопасные регионы. Команда Херсонской ОВА готова вам с этим помочь".

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Детали: Чтобы уточнить информацию и записаться на эвакуацию, жители могут обратиться на "горячую линию": 0 800 330 951; 38 091 481 7845.

Янушевич заверил, что эвакуированные жители будут получать всю необходимую помощь.

Предыстория:

9 ноября командующий российскими оккупантам в Украине Сергей Суровикин заявил, что армия РФ покидает Херсон.

11 ноября в Главном управлении разведки сообщили, что Херсон возвращается под контроль Украины, в город заходят части ВСУ. Пути отступления российских оккупантов – под огневым контролем украинской армии.

С 12 ноября в освобожденном Херсоне начали работать законные областная и городская военные администрации, а также СБУ и Нацполиция.

Вместе с тем в Херсоне ввели комендантский час с 17 вечера до 8 утра.

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