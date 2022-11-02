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Ночная атака дронов: шесть "Шахедов" уничтожены на подступах к Киеву

Татьяна ЛозовенкоСреда, 2 ноября 2022, 09:35
Иранский дрон, фото с Getty Images

В ночь на 2 ноября авиация противовоздушной обороны сбила шесть иранских дронов на подступах к Киеву, в Черкасской области один из "Шахедов" попал в объект инфраструктуры. 

Источник: пресс-служба Киевской городской военной администрации, глава Черкасской ОВА Игорь Табурец, заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко в Telegram

Дословно КГВА: "Ночью силами истребительной авиации подразделений противовоздушной обороны и подразделений, которые непосредственно обороняют объекты на подступах к столице уничтожено 6 "Шахедов"".

Детали: Глава Черкасской ОВА Игорь Табурец сообщил, что россияне всю ночь "терроризовали" одну из общин Черкасского района. ПВО сбила два "Шахеда", один попал в объект инфраструктуры. По его словам, пострадавших нет.

Обновлено в 10:20: Заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко сообщил, что дрон попал в пустой резервуар с горючим в Черкасской области. Последствия удара ликвидированы.

 

Что этому предшествовало: Воздушные силы сообщили, что во время вражеской атаки в ночь с 1 на 2 ноября воздушные силы сбили 12 из 13 дронов-камикадзе "Shahed-136", шесть из них ликвидировали на Днепропетровщине.

Напомним: 

ВИДЕО ДНЯ
  • С 10 октября РФ осуществила ряд массированных атак на энергетические объекты Украины, в том числе иранскими дронами-камикадзе. 
  • Председатель Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба не исключает полного отключения электроэнергии и отопления в случае дальнейших попаданий российской армии в объекты энергетической инфраструктуры.
  • Утром 2 ноября в Украине в очередной раз ввели в действие графики почасовых отключений электроэнергии из-за повреждения критической инфраструктуры в результате российских обстрелов.

Темы: Воздушные силы ВСУбеспилотникивойна
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