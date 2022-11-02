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В Украине ввели графики почасовых отключений света

Ирина БалачукСреда, 2 ноября 2022, 07:19
В Украине ввели графики почасовых отключений света
Фото pixabay.com

С 6 утра 2 ноября в Украине ввели в действие графики почасовых отключений электроэнергии. 

Источник: НЭК "Укрэнерго" в Facebook

Дословно "Укрэнерго": "Диспетчерский центр НЭК "Укрэнерго" предоставил операторам распределительных сетей (облэнерго) объемы для ограничения электроснабжения именно в формате графиков почасовых отключений электроэнергии для потребителей в Центральном (Киев, Киевская, Черниговская, Черкасская и Житомирская области) и Северном (Сумская, Харьковская и Полтавская области) регионах страны".

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Детали: В "Укрэнерго" объяснили, что графики почасовых отключений предусматривают, что определенные группы потребителей будут ограничивать ежедневно, но по определенному расписанию, составленному операторами распределительных сетей для каждой области.

Отмечается, что графики отключения в таком формате уже должны были быть разработаны и обнародованы облэнерго заранее.

Такие ограничения потребления необходимы, чтобы уменьшить нагрузку на сети, пострадавшие от российских обстрелов. А также чтобы дать возможность энергетикам как можно быстрее восстановить поврежденные энергообъекты, балансировать систему и обеспечивать энергопитанием всех потребителей.

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Графики можно найти на сайтах облэнерго.

Предыстория: 

  • Россия с 10 октября совершила ряд массированных атак на энергетические объекты Украины, последняя из которых была утром 31 октября. РФ серьезно повредила уже около 40% всей энергетической инфраструктуры Украины, в частности ТЭС, ТЭЦ и ГЭС.
  • 1 ноября премьер-министр Денис Шмыгаль заверил, что у Украины есть и будут резервы, чтобы восстанавливать разрушенную инфраструктуру, но призвал украинцев уже сейчас начать подготовку к сложной зиме и запастись необходимыми вещами.
  • Президент Владимир Зеленский сообщил, что сейчас стабилизационные отключения продолжаются в 9 регионах Украины, поскольку Россия продолжает энерготеррор.

Темы: электроэнергияУкраинавойна
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