Притула объявил мегасбор на 50 бронетранспортеров
Фонд Сергея Притулы объявил новый сбор средств для ВСУ – на этот раз собирают 200 миллионов гривен на закупку 50 бронетранспортеров Spartan.
Источник: Притула в Facebook
Прямая речь Притулы: "Вы хотели большой сбор? Мегасбор? А давайте для нашей родненькой армии купим очень много боронованной техники. Давайте будем брать ее десятками, пачками и сделаем из этого всего большой бронированный кулак. Большой сбор на 50 "Спартанов" объявляю открытым. Счета в описании к видео. Погнали!"
Детали: Притула отметил, что на партию из 50 британских бронетранспортеров Spartan нужно 200 млн гривен.
Сбор продлится со 2 по 8 ноября.
По словам Притулы, все 50 БТР есть в наличии, поэтому эта партия сможет очень быстро прибыть в Украину.
Он отметил, что эта техника необходима ВСУ, поскольку в холодное время года, когда будут идти дожди и снег, эта техника сможет пройти там, где не сможет пройти колесная техника.
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