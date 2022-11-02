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Притула объявил мегасбор на 50 бронетранспортеров

Ирина БалачукСреда, 2 ноября 2022, 09:17
Притула объявил мегасбор на 50 бронетранспортеров
Сергей Притула. Скриншот из видео

Фонд Сергея Притулы объявил новый сбор средств для ВСУ – на этот раз собирают 200 миллионов гривен на закупку 50 бронетранспортеров Spartan.

Источник: Притула в Facebook

Прямая речь Притулы: "Вы хотели большой сбор? Мегасбор? А давайте для нашей родненькой армии купим очень много боронованной техники. Давайте будем брать ее десятками, пачками и сделаем из этого всего большой бронированный кулак. Большой сбор на 50 "Спартанов" объявляю открытым. Счета в описании к видео. Погнали!"

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Детали: Притула отметил, что на партию из 50 британских бронетранспортеров Spartan нужно 200 млн гривен.

Сбор продлится со 2 по 8 ноября.

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По словам Притулы, все 50 БТР есть в наличии, поэтому эта партия сможет очень быстро прибыть в Украину.

Он отметил, что эта техника необходима ВСУ, поскольку в холодное время года, когда будут идти дожди и снег, эта техника сможет пройти там, где не сможет пройти колесная техника.

Реквизиты для перечисления средств: 

ПриватБанк: https://cutt.ly/mNArQQB 

МоноБанк: https://send.monobank.ua/jar/4oHMTF2ER2

Paypal
serhiy.prytula.kyiv@gmail.com

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Темы: Сергей Притула благотворительностьВооруженные силы
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