Притула объявил мегасбор на 50 бронетранспортеров

Фонд Сергея Притулы объявил новый сбор средств для ВСУ – на этот раз собирают 200 миллионов гривен на закупку 50 бронетранспортеров Spartan.

Источник: Притула в Facebook

Прямая речь Притулы: "Вы хотели большой сбор? Мегасбор? А давайте для нашей родненькой армии купим очень много боронованной техники. Давайте будем брать ее десятками, пачками и сделаем из этого всего большой бронированный кулак. Большой сбор на 50 "Спартанов" объявляю открытым. Счета в описании к видео. Погнали!"

Детали: Притула отметил, что на партию из 50 британских бронетранспортеров Spartan нужно 200 млн гривен.

Сбор продлится со 2 по 8 ноября.

По словам Притулы, все 50 БТР есть в наличии, поэтому эта партия сможет очень быстро прибыть в Украину.

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Он отметил, что эта техника необходима ВСУ, поскольку в холодное время года, когда будут идти дожди и снег, эта техника сможет пройти там, где не сможет пройти колесная техника.

Реквизиты для перечисления средств:

ПриватБанк: https://cutt.ly/mNArQQB

МоноБанк: https://send.monobank.ua/jar/4oHMTF2ER2

Paypal

serhiy.prytula.kyiv@gmail.com

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